女子call車到深圳灣欲輕生　暖心司機勸阻：免費送你回家

撰文：深圳衛視
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5月9日清晨，一場關乎生死的温情守護在深圳街頭上演。6時10分許，深圳出租車司機盧建軍，在民治大道接到一位年輕女乘客，目的地是深圳灣。

盧建軍告訴深視新聞記者，女乘客一上車便泣不成聲，情緒崩潰，在與男性友人的通話中透露「要去深圳灣海邊。」

一場關乎生死的温情守護在深圳街頭上演。（抖音@深視新聞）

盧建軍很快意識到，這可能不是一次普通的出行：「我開始以為是去深圳灣口岸，結果她說要去海邊，可能是有輕生的念頭。」

深圳女崩潰欲輕生　暖心的士司機報警阻悲劇▼▼▼

他一邊緩慢駕駛，一邊耐心勸慰，試圖讓乘客冷靜下來。盧建軍反覆對她說：

「你要去散心，我就送你去深圳灣公園，你要做傻事就不能送你，為了感情問題不值得。」
「你給家裏打個電話吧，或者和閨蜜朋友聊一聊天，好不好。」
「我是過來人，你年紀還小，要想開一點。以後日子還很長，我送你回去吧，也不要你的車費行不行……」

行駛過程中，女孩情緒越發激動並哭訴：「不回去，我沒有家，我就要去海邊。」6時50分左右，眼看快到深圳灣公園，盧建軍再次放慢車速。他回憶說：「我看勸說無果，當時在路上馬上報了警求助。」

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沒想到，女孩猛地推開車門下了車。眼看外面雨勢漸大，盧建軍緊跟在她後面不斷地勸：

「你先坐我車上，好不好。」
「外面很冷。」
「我免費送你回家去。」

一句句勸慰，讓女孩慢慢放下戒備，再次回到車裏。

然而平靜並未持續太久。7時許，途中民警來電詢問情況，女孩情緒再度失控，突然拉開車門衝進路邊。盧建軍一邊低速駕車尋找，一邊向民警細緻描述女孩外貌以及下車方向。

他還表示：「下次如果再遇到這種事，我還是會干預。」（抖音＠深視新聞）

最終在他的幫助下，民警及時找到了女孩並聯繫上她的家人，將其安全送回。事後盧建軍說：

女孩有輕生的念頭，我肯定不能不管。這是做人的義務，也是我們出租車司機的職責。

從業20餘年，這不是他第一次出手相助。盧建軍向記者分享：「之前在汕頭我也遇到過這樣的情況，當時勸了乘客2個多小時，最終成功把人交到了她家人手上。」

他還表示：「下次如果再遇到這種事，我還是會干預。耽誤一些時間沒關係的，救人比什麼都重要。深圳給了我工作的機會，我也把愛心奉獻給這座城市。」為盧師傅點贊！

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