廣州14歲童酒後墮樓亡　父母告房東未裝防盜網索償68萬　法院駁回

為父親慶祝生日，14歲男童小葉與家人聚餐飲酒，此後出現情緒激動、打砸東西等行為，其家人撥打120急救電話。醫生到場後，小葉抗拒就醫，後自行爬上客廳窗台並從窗戶跳下後死亡。事後，小葉父母認為案涉房屋窗戶未安裝防盜網，且窗台高度只有1.01米，存在重大安全隱患，遂起訴房屋出租人索賠各項損失共計68萬餘元（人民幣，下同）。



一審法院查明：葉某、黎某向某公司承租位於廣州市白雲區某小區20棟4樓的房屋。2024年8月22日晚，葉某、黎某的兒子小葉（出生於2009年9月）與家人一起飲酒後，小葉出現情緒激動、打砸東西行為。急救醫生到場後，小葉抗拒就醫，後自行爬上客廳窗台並從窗戶跳下，後死亡。

葉某、黎某主張案涉房屋窗戶未安裝防盜網，且窗台高度只有1.01米，並擅自改變房屋結構，存在重大安全隱患。某公司確認其窗台高度1.01米，認為該高度未違反國家規定。

葉某、黎某主張死亡賠償金、喪葬費、精神損失費等共計1,372,866元，請求由某公司承擔50%的賠償責任，即686,433元。某公司不同意賠償，認為死者「自殺行為」與房屋本身沒有關係。

一審法院調取了事發後公安對小葉的親屬所作的詢問筆錄。小葉哥哥在接受公安詢問時陳述：「2024年8月22日18時許，我跟我媽、我弟弟小葉、堂哥、姑姑在房內幫我爸慶祝生日，吃飯期間我們全部人都有喝酒，開始喝的是白酒，後面喝啤酒。」席間，小葉喝了兩杯一次性杯的白酒，還與他人一起喝了半打瓶裝啤酒。

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「我跟我堂哥吃飽了，就去沙發上坐著，他自己（小葉）還在飯桌上坐，他好像意猶未盡想叫我們跟他猜拳喝酒，我們就沒理他，他就突然去廚房拿刀。」小葉哥哥陳述，母親看著不對勁就去攔住他，堂哥搶了他手上的刀並抱住他，但他還是拿起廚房的東西到處摔，還拿了水果刀：「我媽就又把水果刀搶了過來，我們幾個人攔不住他，還被他摔爛的東西劃傷，我想著控制不住他就打120急救電話。」120工作人員到場後，說小葉只是喝醉了。「我們抓著他都有點累了，就鬆開了他，他就立馬往陽台上跑，縱身一躍在4樓跳下去了……」

一審法院認為，某公司作為出租人，已履行提供符合安全標準房屋的義務，對損害的發生無過錯，其行為與損害後果之間亦無法律上的因果關係。本案悲劇係由小葉自身的不當行為及其監護人的嚴重監護失職共同導致。葉某、黎某的訴請缺乏事實與法律依據，依法不能成立，遂駁回葉某、黎某的全部訴訟請求。

葉某、黎某提起上訴後，二審法院認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，遂於2026年4月27日作出判決：駁回上訴，維持原判。

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