台南母子三人疑因欠債喝農藥輕生　家中赫見26萬台幣現金成謎團

4月27日，台南左鎮區二寮里一位婦人與一對子女被發現陳屍家中，現場留有遺書與農藥空瓶，警方本來不排除是經濟壓力尋短，但搜查後竟發現屋內另有26萬元現金（新台幣，下同），案情仍需調查。



二女兒返家驚見母姊弟「亡故多時」

據台灣中時新聞網、中天新聞網報道，根據警方初步調查，死者分別為59歲的婦人、40歲的大女兒及34歲的小兒子。當地人士透露，這家人約10多年前搬遷至二寮里，平日靠着農作與打散工維生，子女也偶爾幫鄰居劈竹子賺錢，收入極不穩定。現場所在的住處是極破舊的簡易竹構屋，多處僅用繩索捆綁加固，清苦的經濟條件清晰可見。

尋短的三人所在的住處是極破舊的簡易竹構屋，多處僅用繩索綑綁加固，清苦的經濟條件清晰可見。（翻攝台媒）

此外，在案發前一晚，其已出嫁的二女兒接到59歲的母親的電話，交代她27日「務必回家」。27日上午，二女兒依照約定返家，卻發現住處大門緊閉，進入後驚覺母親與姊弟3人已明顯死亡。

警方封鎖現場鑑識，發現有塑膠空瓶及一張描述心情的紙張，還找到26萬元現金。由於現場並無外力侵入或打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。

原先外界根據遺書內容，推測一家疑因欠債與經濟壓力走上絕路，但警方在屋內發現鉅額現金，與單純債務困境說法有所出入，也讓整宗案件增添不少疑問，仍待深入追查。

台灣警方封鎖現場。（台灣民眾提供）

7旬親家不會用手機報案伴屍一夜

該母子3人居住在左鎮二寮偏遠的山區，同住的還有年已7旬的親家，據了解，26日夜裏親家即發現3人一起躺在屋內角落，疑已死亡，但因住家地處偏遠，對外聯繫不易，且家中僅有3人的手機，老翁不會使用手機、無法報案，直到27日早上59歲死者住在外地的2女兒返家，才趕緊報警。

檢察官於28日會同法醫前往市立殯儀館進行相驗，初步判定3人的死因皆為「中毒性休克」。至於這筆巨款的來源與案件全貌，仍有待檢警進一步釐清。

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