上海動物園小熊貓今抵台落實雙城論壇承諾　預計7月公開亮相

6月6日凌晨，來自上海動物園的2隻小熊貓（Red Panda，台灣稱小貓熊）正式入住台北市立動物園，完成長途移送後狀況穩定，園方已安排為期1個月的檢疫隔離。預計7月有望在台北動物園公開亮相。



據了解，2隻小熊貓分別為3歲雄性及2歲雌性。台北市立動物園指出，雄性小熊貓進入檢疫室後隨即四處嗅聞環境，並在短時間內開始進食；雌性小熊貓則表現相對謹慎，持續觀望周遭陌生環境。目前兩隻小熊貓都未命名，台北市長蔣萬安則表示不排除讓公眾命名。



6月6日凌晨，來自上海動物園的2隻小熊貓（Red Panda，台灣稱小貓熊）正式入住台北市立動物園，完成長途移送後狀況穩定，園方已安排為期1個月的檢疫隔離。預計7月有望在台北動物園公開亮相。

2024年在「臺北上海城市論壇」中，上海市和台北市簽署交流合作備忘錄（MOU），其中包含了動物園間的「動物交換」、「發展專業」與「人員交流」，期望一起為動物園域外瀕危物種保育做出貢獻。

原定以台北市立動物園的黑腳企鵝交換上海方的小熊貓，後因配合上海方需求，台灣改為以白手長臂猿進行交換。移交儀式於5日在上海動物園舉行，2隻小熊貓隨即啟程，於今日凌晨抵達台北。

據了解，2隻小熊貓分別為3歲雄性及2歲雌性。

台北市動物園稱，期待透過引入新血緣，維持健康的族群數量、年齡結構及其遺傳多樣性，共同為動物園域外保種的任務努力。

台媒《聯合報》報道整理，台北市動物園上次與陸方交換動物已經是2014年同樣也是小貓熊，是由福州來台的「歡歡」、「美可」、「ㄚㄚ」，再上一次就已經是2008年來台大貓熊「團團」、「圓圓」，期間雙方未再有動物園交換，直至2023年8月蔣萬安在雙城論壇中與上海市長龔正會面，主動希望引進上海動物園的小貓熊，並在2024年12月正式簽署備忘錄。

台北市長蔣萬安此前往市議會接受質詢時強調，兩隻小熊貓抵達台灣，是台北市與上海市具體交流的成果。