沈伯洋稱用「無限城論壇」取代雙城論壇　蔣萬安：那是鬼王大本營

2026台北市長選戰逐漸升溫，民進黨不分區立委沈伯洋被視為民進黨可能出征人選。日前，沈伯洋被問及若當選台北市長，



談及兩岸交流議題時，拋出以「無限城論壇」取代上海台北城市論壇（雙城論壇）。對此，蔣萬安回應稱，「無限城」不就是《鬼滅之刃》中鬼王的大本營嗎？



4月25日，沈伯洋出席台松山慈惠堂舉行的母娘文化季活動。（沈伯洋IG)

據台灣《中時新聞網》報道，沈伯洋日前被問及若當選台北市長，談及兩岸交流議題時，表示一定取消雙城論壇，並拋出「辦無限城論壇」的構想。

沈伯洋說，台灣在走向國際，台北也要跟着走向國際，台北應該要辦無限城論壇，巴黎、紐約、倫敦、東京等都在選項內，這是台北的格調。他亦稱，台北上海雙城論壇不但不必要，甚至造成滲透破口。

蔣萬安出席2024上海台北城市論壇。（南方都市報）

此話一出，便引起熱議，4月28日，台北市長蔣萬安星期二受訪時以動漫語回應說，無限城，「這不是日本動漫電影《鬼滅之刃》當中，鬼王無慘的大本營嗎」？值得注意的是，無慘是《鬼滅之刃》中的最終反派角色。此外，國民黨立委賴士葆以「也可以叫宇宙城」諷刺。

台北市長蔣萬安星期二受訪時以動漫語回應說，「無限城不是日本動漫電影《鬼滅之刃》當中，鬼王無慘的大本營嗎」？(《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

參選台北市長？沈伯洋稱願意全盤配合民進黨需要

目前，台灣執政的民進黨台北市長人選尚未出爐，坊間盛傳立委沈伯洋是出征人選。對於是否選台北市長，沈伯洋早前表態稱，若民進黨需要，他一定「全盤配合」。此外，沈伯洋近日還剪短了標誌性的爆炸長捲髮，被認為是參選的起手式，引發熱議。

此外，沈伯洋近日還剪短了標誌性的爆炸長捲髮，被認為是參選的起手式。（facebook@沈伯洋）

此前稱「國民黨在台北執政70年」鬧烏龍

據《風傳媒》報道，4月25日，沈伯洋出席台松山慈惠堂舉行的母娘文化季活動，這是他與台北市長蔣萬安被列為年底選舉可能對手後的首度同框。

在接受媒體採訪時，沈伯洋稱「國民黨在台北執政已經非常多年了，中間只有非常短暫阿扁執政的時代，所以從1949年來看，國民黨在這邊已經有70年了」。隨後，沈伯洋當場遭一名記者質疑不熟台北市歷史，引發熱議。

4月25日，沈伯洋出席台松山慈惠堂舉行的母娘文化季活動。（沈伯洋IG)

據了解，從1950年開始，吳三連、項昌權、高玉樹、陳水扁、柯文哲共計5位共8任非國民黨籍台北市長。