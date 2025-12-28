台北上海雙城論壇｜蔣萬安：相信接觸比抵觸好，對話比對抗好

12月28日，台北市長蔣萬安在上海舉行的雙城論壇上致辭，這是他第2次以台北市長的身分到上海參加台北上海城市論壇。蔣萬安表示，他始終相信，接觸比抵觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝動好。



據台媒《聯合報》報道，針對雙城與兩岸關係，蔣萬安表示，在台灣，有人支持兩岸對話，有人質疑交流；在大環境跌宕起伏的此刻，依然為了雙城論壇而堅持努力。因為，他始終相信，「接觸」比「抵觸」好，「對話」比「對抗」好，「了解」比「誤解」好，「互動」比「衝動」好。

台北上海雙城論壇蔣萬安致辭。（中時新聞網）

「雙城好，兩岸好」蔣萬安說，他再次來到了上海，聖誕過後，心裏有著很特別的感受。上海就像是一棵聖誕樹——這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。他說：「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」

他說，台北也是如此，甚至有過之而無不及。多元開放，海納百川。「雙城論壇」也因此成了兩岸之間至今僅有的官方對話平台，彼此交流，相互借鏡。

蔣萬安也提到台北「1219」隨機攻擊事件的啟示，警醒城市的確存在風險。但是，案發當時，民眾見義勇為，甚至犧牲生命；事後市民熱誠捐輸，同心悼念，證明了城市的溫暖無所不在，這讓他非常感動。

台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子張文投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，近日陸續有民眾到誠品南西人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。（聯合報圖片）

蔣萬安最後表示，他誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

上海市長龔正也表示，兩岸民眾血脈相連、命運與共，常來常往、走近走近，是兩岸民眾的共同願望。上海將以最大誠意歡迎台灣民眾多來走走看看，更多地了解大陸、認識上海，實地感受兩岸一家親的親情與溫情。