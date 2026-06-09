鄭麗文：若特朗普帶頭創造和平紅利 將成21世紀最偉大領導人
撰文：林芷瑩
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國民黨主席鄭麗文訪美，北美中文媒體《世界日報》報道，鄭麗文於美國時間6月8日在紐約出席亞洲協會（Asia Society）座談會時，高度評價美國總統特朗普（Donald Trump；川普）訪華時的外交舉措，並呼籲特朗普切勿浪費任期，應積極經營東亞與對華關係。若特朗普可以扮演領導角色，將區域從戰爭衝突轉化為透過合作與對話來創造巨大的和平紅利，他不僅是偉大的總統、偉大的世界領導人，更會是21世紀最偉大的領導人。
報道稱，鄭麗文在座談會上表示，特朗普訪華跨出重要一步，希望他不要浪費剩下兩年多的任期，若美國能成功經營東亞關係，以及對中國的關係，會是美國再次偉大最重要的關鍵。
鄭麗文表示，美國與中國對抗、發生戰爭，不但不會讓美國再次偉大，還有可能帶來毀滅性的後果，希望中美能夠建立互信、建立友誼，並停止冷戰及零和遊戲的思維。正因如此，她才會提出將第一島鏈轉化為和平繁榮之鏈。
鄭麗文認為，美國可以扮演領導的角色，將區域從戰爭衝突轉化為透過合作與對話來創造巨大的和平紅利，這不但符合所有國家的利益，也符合美國的國家利益。若特朗普扮演領導角色，他不僅是偉大的美國總統、偉大的世界領導人，還會是21世紀最偉大的領導人。
鄭麗文指出，兩岸和平穩定的關係非常需要美國的支持。兩岸和平雖極具挑戰，但台灣別無選擇，必須全力避免下一代年輕人淪為戰場砲灰，因此現在開始建構和平之路至關重要。
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