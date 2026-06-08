鄭麗文訪美　批賴清德「新兩國論」致台灣隨時面臨戰爭危機

台媒中天新聞網報道，國民黨主席鄭麗文訪美，於美東時間7日出席紐約僑宴，她致詞時批評賴清德的「新兩國論」導致台灣隨時面臨戰爭危機，國民黨必須「扭轉乾坤」，證明和平的這條道路永遠存在。



針對中美台關係，鄭麗文也強調，習特會展示了和平合作的意願，也為東亞地區帶來新的機遇。台灣在這樣的機遇下不應採取冒險的政治策略，而是應該尋求透過合作實現和平。



鄭麗文在紐約僑宴中致詞。（國民黨）

報道指，對於兩岸關係，鄭麗文致詞時也讚揚馬英九政府時期迎來了兩岸榮景；如今經過10年民進黨執政，兩岸卻跌入冰點、兵凶戰危，成為全世界最危險的區域之一。

鄭麗文：國民黨必須扭轉乾坤

鄭麗文說：「在賴清德的新兩國論不斷讓大家對於兩岸隨時可能爆發戰爭，導致國際社會高度焦慮的今天，中國國民黨再度必須擔起這個歷史關鍵的角色，必須扭轉乾坤，證明給世人和平的這條道路永遠存在，對不對？」

鄭麗文又指出，東亞地區包括日本、韓國、中國大陸、東南沿海、台灣、香港、新加坡、菲律賓等地，過去長期處於冷戰時期的對立狀態。她再度重申應該結束過去「第一島鏈」的冷戰思維，將其轉化為「和平繁榮之鏈」，開創無限的和平紅利。

在台灣的角色定位上，鄭麗文強調台灣不應該採取冒險的政治策略，而是應該尋求透過合作實現和平。她說：「台灣也不想不負責任的政治豪賭，然後等到兩岸衝突了以後，再坐等美國軍隊的介入。」

她並進一步闡述中美台合作的利益，她認為這種合作模式不僅符合台灣和兩岸的利益，也符合整個東亞所有國家的利益。鄭麗文更強調：「最重要的是，它絕對100%符合美國的國家利益。」