台北鼠患有救？　動物傳心師稱「已說服約64隻老鼠搬離」笑翻全網

台北街頭近來頻頻出現老鼠蹤影，從信義商圈、台北車站到木柵一帶，都有民眾直擊「鼠輩橫行」，網路上甚至出現「安鼠之亂」的戲稱。就在大家忙著研究到底是廚餘、工地還是氣候問題時，有人建議請寵物溝通師去跟老鼠「溝通一下」，意外釣出自稱是寵物溝通師的網友回應：「怎麼會指望動物聽人類的話啦」。



鼠患話題熱燒，一名網紅在Threads上發文問：「幹嘛不叫寵物溝通師去跟台北市的老鼠說請離開？」網友神來一筆的提問掀起熱議，已獲7萬人按讚。

台北街頭近來頻頻出現老鼠蹤影，從信義商圈、台北車站到木柵一帶，都有民眾直擊「鼠輩橫行」。（聯合新聞網授權使用）

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不少網友開玩笑表示，「小心老鼠用老鼠網路排擠你」、「老鼠不是寵物，沒有主人可以騙」、「不是之前有說可以跟蟑螂溝通的嗎，快跟這些老鼠溝通啊」、「今天看到最打臉寵物溝通師的」，還有人直接幫寵物溝通師設好台詞：「抱歉，我忽然失聰了，聽不到動物說話了。」

沒想到留言區真的釣出自稱是動物溝通師的網友現身，她很誠實地表示，「人類跟人類講話，人類都不一定會照做了，怎麼會指望動物聽人類的話啦！」她也補充，如果有人覺得溝通後寵物真的變乖，「極大機率不是溝通師有作用，是你有一隻天使寵物啦。」

一名網紅在Threads上發文問：「幹嘛不叫寵物溝通師去跟台北市的老鼠說請離開？」（截取自Threads@nick10.14）

另外，還有一名也自稱是動物溝通師的網友發文，表示自己已經成功說服「約64隻老鼠答應搬離台北市區」，但「其他老鼠有自己的生涯規劃」無法說服搬離，讓人笑翻。

目前北市因應鼠患問題，市長蔣萬安5日率多個局處召開記者會，宣布12行政區將再啟動大清消，同時設置「鼠類偵防師」，協助民眾住家滅鼠。市府也要求未來都更、危老等工地，開工前必須提出「防鼠報告」，希望從源頭減少鼠類竄逃問題。

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