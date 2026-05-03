東莞男買100張老鼠膠鋪滿大廈樓梯惹議　鄰居步步驚心險中招跌親

廣東東莞一處大樓「米奇」肆虐，一名男子不堪老鼠侵擾，自掏腰包購買100張老鼠膠，將整層樓梯間全部鋪滿，超狂作法引發熱議。



「重施故技」此法曾抓到28隻老鼠

據《大象新聞》報導，該男子因不滿倉庫裡總有老鼠偷吃雜物和垃圾，忍無可忍之下，決定開啟「硬核滅鼠」模式，直接購買100張老鼠膠，從樓梯口到樓層轉角，佈下「天羅地網」坐等老鼠落網，還貼心地預留了上下樓梯的下腳空間。

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報導指出，原來半年前男子就曾使用過這一招，當時一共黏住28隻老鼠，這次「大陣」剛擺好就逮到一隻，但老鼠僥倖掙脫跑掉了，不過他並不氣餒，誓要和這群老鼠死磕到底。

不過有媒體報導，老鼠膠鋪滿後，鄰居上下樓「步步驚心」，有人還差點踩在老鼠膠上摔倒，當地社區和物業管理公司在得知情況，第一時間到場處理，清理老鼠膠，並協調專業滅鼠公司對公共區域進行全面消殺，以解決鼠患問題。

相關新聞引發內地網民熱議，不少網友認為：

「鼠患真的能把人逼瘋，不過鋪滿樓道確實太危險了」

「公共區域不能這麼搞，老人小孩踩上去太容易出事了」

「硬核是硬核，但方法不可取，解決問題不能以犧牲他人安全為代價」



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