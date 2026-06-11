台中私家車失控撞樹翻側　釀2死1傷

6月11日傍晚6時40分，台中市梧棲區發生致命交通意外，有私家車失控自撞翻側後，再撞上其他車輛，其中一人被拋出車外，當場無生命跡象。事故造成2死1傷，傷者已送院救治。



台灣傳媒報道，台中市梧棲區中華路一段191號發生交通事故，一輛黑色汽車自撞路邊停放的車輛及樹木後翻側，有人受困。警方及消防接報後立即派員到場救援。

私家車失控自撞路邊車輛及樹木後翻側。（中時新聞網）

警方表示，現場共3名傷患，其中2人被困車內。消防先救出被困車輛後座的18歲男子，其肢體多處擦傷但意識清楚，被送往梧棲童綜合醫院急救。

消防之後救出受困的50歲男子，其頭部外傷已失去生命跡象，送往光田醫院急救，因傷勢過重，搶救後不治。另一名男子在事故中被抛出車外，當場無呼吸心跳，由梧棲童綜合醫院救護車送往醫院，經搶救後不治。

警方已封鎖事故現場採證，詳細肇事原因、車輛關係及事故發生經過仍有待調查。