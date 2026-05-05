台男吸毒開車撞死65歲男鐵騎士及24歲女司機　IG全是炫富照惹公憤

台灣彰化市4日凌晨4時發生驚悚死亡事故！30歲高姓男子吸食安非他命之後毒駕上路，沿途疑似毒品效力發作，導致精神恍惚追撞電單車後又對撞來車，造成65歲吳姓騎士以及年僅24歲的翁姓女司機送醫不治。



誇張毒駕引起「人神共憤」，網友也群起撻伐，甚至起底出肇事的高男個人IG，痛批：

該死的是你才對！

監視器拍下撞倒騎電單車出門賣菜老翁一刻 網友肉搜出高男IG盡是炫富照片：

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知情人士曝常深夜「開車炸街」 地方頭痛人物

回顧本案，4日凌晨4時許，高男毒駕行經彰化市中華西路一帶時，疑似精神恍惚，先是高速追撞出門賣菜的吳姓老翁，隨後又失控衝往對向車道，猛力撞擊另輛私家車，撞擊力道之大讓吳翁當場斷肢、送醫不治；另一名翁姓女司機被夾困在凹陷變形的車內，被救出送醫後仍傷重身亡；高男則是僅有顱底骨折，無生命危險。

高男毒駕肇事，造成2人死亡。（TVBS新聞網授權使用）

網友事後起底出高男個人IG，內容雖然僅有幾則貼文，但多半都是高男露出紋身的自拍照，還有炫耀買名牌、精品，以及秀愛車BMW的照片。

也有知情人士透露，高男經常在深夜駕駛愛車飆速「炸街」，巨大的引擎聲響吵得附近住戶不得安寧，甚至還會對著長者飆罵，是該地區的頭痛人物。

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