台灣28歲女警車禍亡　未婚夫將辦冥婚　民俗專家：需擲筊取得同意

台灣台南市女警鄭詠心發生車禍身亡，告別式將於5日舉辦，其龍姓男友列「未婚夫」也證實將辦冥婚。台灣民俗專家廖大乙說，死者為大，辦冥婚或未來婚配都要詢問女警意願，若取得冥婚同意，男方不可反悔，否則恐嚴重影響未來運途。



鄭詠心生前於台南市警第四分局育平派出所服務，為人親切，工作認真的她，上月28日騎電單車停等校車待其駛離期間，遭後方電單車追撞，她被撞到後失去重心，往左偏移倒地，遭急駛而來的旅遊巴輾斃，得年28歲，事故經過引發關注。

28歲女警鄭詠心遇車禍身亡，同袍深切哀悼。（FB@安平警好讚）

女警鄭詠心遇奪命車禍車Cam畫面暻光：

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由於鄭姓女警與其龍姓男友論及婚嫁，雙方家庭已有婚禮相關規劃，不料卻發生憾事，天人永隔；事發後傳出雙方家長仍有共識，要為兩人舉辦冥婚。據了解，其告別式將於5日舉辦，男友則已於訃聞上列名為「未婚夫」證實將辦冥婚。

鄭詠心與男友同是警員，且年紀相若，感情也十分穩定，上個月剛慶祝交往3周年，並計劃明年結婚：

民俗專家廖大乙說，冥婚在傳統習俗就是：

女生已達適婚年齡，但尚未出嫁就離世，通常亡者若想嫁娶會託夢給親人，再由親人將其生辰八字或照片等，甚至連同現金或金子裝入紅包袋，丟在路邊等有緣人撿走，親人再現身詢問冥婚事宜。



女警狀況與一般冥婚不同，家屬須注意2件事，首先「死者為大」，冥婚前務必擲筊取得女警同意，畢竟可能有不願耽誤男方或死後想雲遊等狀況；若女方願意嫁，已承諾嫁娶的男方就要做到，絕對不可反悔，食言而肥恐嚴重影響未來運途。

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廖大乙也提醒，雙方冥婚後，女方牌位會列入夫家公媽龕接受永久供奉，多數男方為傳宗接代通常還會有婚配，這時候仍要注意須取得亡妻同意，且仍要以亡妻為大老婆，因此之後進門的妻子則得稱呼其為大姊，以示尊重。

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