辦完老父喜喪去食解穢酒卻和3親友遇死劫！台女逆向行駛猛撞貨車

台灣桃園市6月10日上午發生私家車逆向撞貨車的重大死傷車禍，女司機跟車上載的3位親友同赴黃泉，據了解今天是女司機的93歲老父的「喜喪」，出事的當下是離開告別式會場正要去吃「解穢酒」，沒想到發生憾事。



從貨車視角拍過去的行車紀錄器，清楚拍下該名女司機開車超越同車道的前車，但卻一路逆向往貨車方向衝過來，僅2秒的時間根本閃不掉，就此發生憾事，而車上有人手上戴的Apple Watch的自動報案功能啟動，桃園市消防局因此獲報，立刻派永安分隊的38位消防員、5輛消防車跟12輛救護車趕往，抵達後發現狀況相當嚴重，趕緊破壞車身救人。

撞擊瞬間。（行車記錄儀截圖）

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整宗車禍中60歲女司機當場慘死，後座載著的3位親友身受重傷昏迷，最後也都難逃一死，但理應與司機受到同樣嚴重衝擊，坐在副駕駛座的另一名60歲女子竟然僅受輕傷大難不死，堪稱奇蹟，另外貨車上的35歲男司機也受輕傷，只是女司機今天上午才把93歲老父的「喜喪」辦完，載著親友們離開會場要去吃「解穢酒」，卻就在中午時分遇死劫，悲慘與老父在黃泉路上相見，令人為之鼻酸。

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