賴清德豪擲250億出訪僅一月　非洲唯一友邦斯威士蘭欲與大陸建交

5月2日，賴清德出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，台譯史瓦帝尼），更被傳出「出血」250億新台幣（下同）「投資」斯威士蘭，引發爭議。然而僅過去一個多月，近日有南非媒體爆出，斯威士蘭總理戴羅素（Russell Dlamini）為獲取經濟利益，有意與大陸建立外交關係。



5月2日，賴清德在Facebook發文宣布已抵達斯威士蘭。（台灣總統府)

據南非媒體《Swaziland News》報道，斯威士蘭總理戴羅素正推動新外交政策提案，計劃與中國大陸建交。日前戴羅素邀請美國經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）參與內閣研討會，他被聘為經濟顧問，建議斯威士蘭盡快和中國建交，藉此獲得經濟上的利益。預計戴羅素此後將會正式回應。

台灣外事部門今日（12）回應，指該美國經濟學家意見純屬個人觀點，雖然該消息引發外界強烈關切與質疑，但雙方長期在農業、醫衛、基礎建設與經貿等領域的合作成果豐碩，將持續推展雙邊互助互惠合作關係。

據此前報道，賴清德原計劃於4月22日至27日出訪斯威士蘭，後因有非洲三個國家拒絕向其專機發放飛行許可而推遲。5月2日，賴清德搭乘斯威士蘭國王的私人飛機穿越封鎖，「偷渡式」離開台灣抵達斯威士蘭。

賴清德訪問期間和斯威士蘭國王簽署「聯合公報」，欲強化雙邊合作，並致力於提升雙邊貿易往來。南非「郵政衛報」報道，台灣將對斯威士蘭投資高達250億台幣（約62億港幣），協助打造戰略儲油槽、建立工業園區，預估可創造超過1萬個就業機會。

除大手筆投資外，台灣賴清德辦公室負責人潘孟安更向斯威士蘭王太后行半跪禮，引起不少台灣民眾反感。

潘孟安向斯威士蘭王太后行半跪禮。

對於外媒傳出台灣與斯威士蘭關係或生變的消息，有台灣網民在網絡批評，「賴清德帶一群人去跪也沒用」、「錢拿到了可以斷了，再來拿另一邊的錢」、「2邊拿錢左右逢源」。