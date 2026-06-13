鄭麗文：國民黨盼與美國直接溝通國防議題，將主動研究提出法案

撰文：許祺安
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近日國民黨主席鄭麗文訪問美國。據《中央社》報道，鄭麗文在當地時間12日在華府舉行記者會，她表示，「國民黨支持國防自主，在台灣國防產業發展方面，將思考是否提出國民黨版本的法案」，鄭麗文更稱，這次訪問期間希望能跟美方有直接溝通管道、交流的機會。

鄭麗文在美國國會拜會議員。（Facebook@鄭麗文）

報道指，鄭麗文在記者會上談及國防預算議題，她指外界很關心台灣本土軍工產業的發展跟投資，尤其是無人機製造，國民黨支持國防自主政策，強調國民黨雖然在野，但如果美國抱有高度期待，國民黨願意主動研究可行方案。

鄭麗文說，民進黨的提案有很多問題，「國民黨不可能支持」，有智庫朋友因此建議國民黨提出自己的版本，「回台灣之後，我們也希望能夠認真開始去研究這個問題」。

鄭麗文在美國國會拜會議員。（Facebook@鄭麗文）

另外，鄭麗文也表示，國民黨希望能與美方有直接溝通的管道和交流的機會，才不會誤會彼此的立場和處境。她強調，這次訪問美國就是希望與美方有互相理解。她說，國民黨並未反對強化台灣國防力量，且優先審查對美軍購的部分。

2025年，賴清德宣布未來8年內將投入1.25萬億新台幣（約合3111億港幣）的國防特別預算。今年5月8日，台灣立法院三讀通過上限7800億（新台幣，折合約1946億元港幣）軍購特別條例，比原先台灣行政院提出的1.2萬億新台幣版本減少4700億元新台幣。

另據台媒《聯合報》報道，針對台灣對美的軍購預算，鄭麗文在記者會上指，她這次的美國訪問中，美方表達的立場非常清楚，就是有必要強化台灣的嚇阻和國防能力。她坦言，國民黨對軍購特別預算的態度的確引起一些疑慮。

鄭麗文稱，民進黨新台幣1.25萬億元的軍購特別預算，沒有具體的內容，國民黨不可能給民進黨「空白授權」。她說，如果國民黨一直阻擋軍購特別預算的通過，從外界來看，就會變成國民黨全面抵制國防預算，這也是為什麼國民黨提出優先通過對美軍購的部分。

最後鄭麗文指出，尋求兩岸的和平對話，「不代表台灣要放棄國防力量，更不是要放棄台灣的民主自由」，她更稱，「這是非常荒謬的指控」。

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