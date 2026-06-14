海峽論壇台禁地方首長參加　台東縣長視像出席「感謝大陸買水果」

第18屆海峽論壇今日（13日）於福建廈門登場。兩岸日前圍繞此項交流盛事爆發政治博弈，台灣陸委會今年首度明令禁止中央及地方政府人員參與。台東縣長饒慶鈴是首位赴陸申請遭駁回的縣市首長，未能親身出席今日的論壇開幕式及兩岸簽約活動。



饒慶鈴原本預定出席「十項促進兩岸交流合作政策措施對接簽約會」透過預錄影片向現場表示遺憾，但同時感謝大陸合作夥伴在年底產季前完成簽約，讓台東農民能提早佈局，對基層是莫大鼓勵。



台東縣長饒慶鈴是首位赴陸申請遭駁回的縣市首長。（Facebook@饒慶鈴）

此前饒慶鈴主動發文，炮轟陸委會及民進黨中央「放任農民自生自滅」，更直言中央關心台灣民眾「恐有政黨之別」，她透過預錄影片在海峽論壇發言，稱對無法與會感到遺憾。

她在影片中提到，「很遺憾這次陸委會沒有通過我的出訪申請，不能來參加海峽論壇。」同時感謝本次簽約的各方合作夥伴，並強調距離年底台灣稱釋迦（港稱：番荔枝）產季還有一段時間，此時簽約能讓台東提早規劃、提早布局，對台東農民是莫大的鼓勵。

饒慶鈴表示，「這幾年不管面對什麼挑戰，台東農民始終堅持把最好的品質留給消費者，一旦今年鳳梨釋迦豐收，期待能和大家一起分享來自台東土地甜美的滋味與豐收喜悅。」

同樣無法到場、由代表出席簽約的國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉，亦透過影片為屏東石斑魚發聲。蘇清泉直言，讓農漁產品順利銷售、讓所有人有工作，是最實在的幸福，強調「今天要簽約不是政治活動，而是民生的工作；不是意識形態的競爭，而是人民福祉的實踐。」

國民黨副主席張榮恭：打壓農民生計天理不容

國民黨副主席張榮恭則在廈門現場指出，自海峽論壇開辦以來，台灣地方縣市首長率團參加已成慣例，這是拓展縣市農特產品、有利於台灣基層民眾福祉的絕佳平台。

大陸全國政協主席王滬寧會見國民黨副主席張榮恭。（翻攝《中時新聞網》）

張榮恭舉例力挺台灣農民，指美國總統特朗普（Donald Trump，川普）訪問北京時，也帶領國際超級企業家前來爭取大陸市場，而台灣農漁民將產品行銷到大陸，僅僅只是為了生計。他痛批，台灣縣市長被限制參會的情況令人遺憾，「如果（農民）還要遭到抹黑打壓，那絕對天理不容！」

張榮恭強調，歷史不能倒退，只要是對兩岸基層民眾交流合作有利的事，就沒有任何力量能夠阻止這種自發性的互利行為。國民黨未來樂見大陸「對台十項政策」中攸關航班、觀光與農產品開放等更多項目持續落實。

國台辦公布「對台十項政策」最新進度

6月13日論壇期間，國台辦主任宋濤在廈門首度公開「對台十項政策」的最新進度，並見證兩岸多地企業、商會簽署協議購銷台灣特色農漁等產品。其中，包括積極推動台灣文旦輸入大陸、福州建立台灣遠洋漁船專用泊位、引進9部台灣電影在大陸院線上演，多部台灣電視劇有望近期在大陸的衛視頻道播出。

宋濤指出，「一紙購銷協議，連接兩岸果園魚塭與千家萬戶」，他提到，4月10日習近平總書記會見國民黨主席鄭麗文，強調堅持以交流融合增進民間民生福祉，歡迎台灣同胞常回家看看、歡迎青年來陸發展、歡迎台灣優質農漁產品進入大陸，目前落實10項措施已取得積極進展與階段性成果。