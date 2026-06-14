海峽論壇台禁地方首長參加　台東縣長視像出席「感謝大陸買水果」

撰文：許祺安
出版：更新：

第18屆海峽論壇今日（13日）於福建廈門登場。兩岸日前圍繞此項交流盛事爆發政治博弈，台灣陸委會今年首度明令禁止中央及地方政府人員參與。台東縣長饒慶鈴是首位赴陸申請遭駁回的縣市首長，未能親身出席今日的論壇開幕式及兩岸簽約活動。

饒慶鈴原本預定出席「十項促進兩岸交流合作政策措施對接簽約會」透過預錄影片向現場表示遺憾，但同時感謝大陸合作夥伴在年底產季前完成簽約，讓台東農民能提早佈局，對基層是莫大鼓勵。

台東縣長饒慶鈴是首位赴陸申請遭駁回的縣市首長。（Facebook@饒慶鈴）

此前饒慶鈴主動發文，炮轟陸委會及民進黨中央「放任農民自生自滅」，更直言中央關心台灣民眾「恐有政黨之別」，她透過預錄影片在海峽論壇發言，稱對無法與會感到遺憾。

她在影片中提到，「很遺憾這次陸委會沒有通過我的出訪申請，不能來參加海峽論壇。」同時感謝本次簽約的各方合作夥伴，並強調距離年底台灣稱釋迦（港稱：番荔枝）產季還有一段時間，此時簽約能讓台東提早規劃、提早布局，對台東農民是莫大的鼓勵。

饒慶鈴表示，「這幾年不管面對什麼挑戰，台東農民始終堅持把最好的品質留給消費者，一旦今年鳳梨釋迦豐收，期待能和大家一起分享來自台東土地甜美的滋味與豐收喜悅。」

同樣無法到場、由代表出席簽約的國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉，亦透過影片為屏東石斑魚發聲。蘇清泉直言，讓農漁產品順利銷售、讓所有人有工作，是最實在的幸福，強調「今天要簽約不是政治活動，而是民生的工作；不是意識形態的競爭，而是人民福祉的實踐。」

國民黨副主席張榮恭：打壓農民生計天理不容

國民黨副主席張榮恭則在廈門現場指出，自海峽論壇開辦以來，台灣地方縣市首長率團參加已成慣例，這是拓展縣市農特產品、有利於台灣基層民眾福祉的絕佳平台。

大陸全國政協主席王滬寧會見國民黨副主席張榮恭。（翻攝《中時新聞網》）

張榮恭舉例力挺台灣農民，指美國總統特朗普（Donald Trump，川普）訪問北京時，也帶領國際超級企業家前來爭取大陸市場，而台灣農漁民將產品行銷到大陸，僅僅只是為了生計。他痛批，台灣縣市長被限制參會的情況令人遺憾，「如果（農民）還要遭到抹黑打壓，那絕對天理不容！」

張榮恭強調，歷史不能倒退，只要是對兩岸基層民眾交流合作有利的事，就沒有任何力量能夠阻止這種自發性的互利行為。國民黨未來樂見大陸「對台十項政策」中攸關航班、觀光與農產品開放等更多項目持續落實。

國台辦公布「對台十項政策」最新進度

6月13日論壇期間，國台辦主任宋濤在廈門首度公開「對台十項政策」的最新進度，並見證兩岸多地企業、商會簽署協議購銷台灣特色農漁等產品。其中，包括積極推動台灣文旦輸入大陸、福州建立台灣遠洋漁船專用泊位、引進9部台灣電影在大陸院線上演，多部台灣電視劇有望近期在大陸的衛視頻道播出。

宋濤指出，「一紙購銷協議，連接兩岸果園魚塭與千家萬戶」，他提到，4月10日習近平總書記會見國民黨主席鄭麗文，強調堅持以交流融合增進民間民生福祉，歡迎台灣同胞常回家看看、歡迎青年來陸發展、歡迎台灣優質農漁產品進入大陸，目前落實10項措施已取得積極進展與階段性成果。

4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）
海峽論壇開幕　王滬寧晤國民黨副主席張榮恭：堅定為兩岸謀和平國台辦稱國民黨副主席將出席海峽論壇　批民進黨「假民主真獨裁」海峽論壇6月13日廈門舉辦　台陸委會首度禁止地方政府人員參加
兩岸關係
台灣