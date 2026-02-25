台灣知名前主播吳中純患淋巴癌病逝　終年57歲　家屬忍痛拔喉

台灣名主播吳中純新聞資歷深厚，曾任中天、東森主播，近年傳出罹淋巴癌，歷經病痛折磨跟化療痛楚，傳出家人已放棄救治，25日下午3時30分拔喉，吳中純終年57歲。



吳中純在新聞圈的經歷相當深厚，約在1991年前後就已進入新聞圈，早期曾任中視記者、主播，隨後轉任中天新聞主播、東森新聞主播，外型亮麗兼具知性，口條清晰銳利，是台灣觀眾相當熟悉的資深新聞從業人員。

梅嬿翎發文幫母親吳中純集氣。（IG/梅嬿翎）

後來她離開新聞圈後一度轉戰內衣品牌總公司管理職，截至目前，擔任全球百大汽車零組件供應商，敏實集團的行政副總裁，職場上轉換跑道的過程相當順遂，婚姻家庭也幸福美滿，嫁給資深體育主播、中視主播梅聖旻後，2人的女兒梅嬿翎現職民眾黨社會發展部中央專員。

但人生總有變數，梅嬿翎24日發文驚爆母親罹癌，表示「整個二月都真的好不忍心，看到一直都這麼聰明的媽媽頭腦受到癌細胞的侵入，這麼善良的媽媽經歷這些病痛的折磨以及化療的副作用……我天天用盡力氣跟全部的力量為媽媽祈禱」、「對媽媽的愛即使用生命付出也都值得，希望全部人一起幫媽媽努力集氣加油」。

梅嬿翎透露原本以為母親轉普通病房做化療會好一點：「但真的不知道狀況怎麼這麼多，前天（23日）又二次轉入加護病房插管，看了很痛心很捨不得，家人也都好難過好煎熬。」文末她向病榻上的母親喊話，要她「一定要好好的，還要陪我度過未來的一切！」但病情直轉直下，吳中純的家人決定25日下午3點30分放棄救治，同意醫生拔喉，名主播、職場女強人的57載人生戛然而止，令人鼻酸。

