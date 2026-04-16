絲芭傳媒創始人王子傑因心源性疾病去世　曾創立SNH48捧紅鞠婧禕

4月16日，上海絲芭文化傳媒集團有限公司公告稱，公司創始人王子傑先生，因突發心源性疾病，經搶救無效，於2026年4月14日19時在上海逝世，享年63歲。



據了解，王子傑早年深耕遊戲領域，2003年創立久游網，代理《勁舞團》並風靡全國。2012年，他跨界創立絲芭傳媒，引入日本養成系模式打造SNH48，被稱為「中國偶像教父」。



絲芭傳媒總裁王子傑去世。（微博照片）

2012年，王子傑跨界創立絲芭傳媒，引入日本養成系模式打造SNH48。（網絡圖片）

知情人士：王子傑在開會時突發心源性疾病猝死

4月16日，上海絲芭文化傳媒集團有限公司發佈官方訃告，公司創始人、總裁王子傑先生，因突發心源性疾病，經全力搶救無效，於4月14日19時在上海與世長辭，享年63歲。

據《北京青年報》報道，有知情人士透露，王子傑先生系在公司會議室主持工作會議時突發疾病，屬於「工傷」。

絲芭傳媒核心管理層的知情人士透露，王子傑先生離世前，正於公司會議室召開內部業務會議，部署SNH48集團年度規劃與新分團拓展事宜。會議進行中，他突感心臟不適，隨即倒地，現場人員立即撥打急救電話並送醫搶救，但因病情兇險，最終於當天19時搶救無效離世。

有知情人士透露，王子傑先生系在公司會議室主持工作會議時突發疾病，屬於「工傷」。（澎湃新聞）

王子傑被譽為SNH48教父。（微博照片）

從遊戲巨頭到偶像教父

公開資料顯示，王子傑（Oji Takeshi），1963年生於上海，祖籍浙江寧波，日本籍漢族人士。本科畢業於復旦大學數學系，後獲日本同志社大學工學碩士學位，現任上海絲芭文化傳媒集團有限公司總裁。

2009年，時任久游網總裁的王子傑作演講。（微信公眾號@遊戲研究社）

1987年，王子傑赴美國參與電腦遊戲開發，1990年留學日本後加入KONAMI集團，主導《心跳回憶》等作品引進中國。2003年在滬創立久游網，推出《勁樂團》、《勁舞團》等休閒網遊，最高同時在線破80萬，成為80、90後青春符號，他也獲評「中國遊戲產業最具影響力人物」。

《心跳回憶》白金版。（中國音數協遊戲博物館館藏）

SNH48一期生出道四周年紀念公演錄像。（微信公眾號@遊戲研究社）

2012年，王子傑在海外養成系偶像模式中發現商機，跨界創立絲芭傳媒，引入日本養成系模式打造了國內首支大型偶像團體SNH48，以「劇場公演+總選投票」本土化運營，陸續建立GNZ48、BEJ48等七大分團，構建數百人偶像矩陣，鞠婧禕、李藝彤、孫芮等從這裏出道，徹底改寫內娛造星生態，被稱為「中國偶像教父」。

曾舉報鞠婧禕偷稅漏稅

2025年，絲芭傳媒涉及多起合同糾紛訴訟，包含藝人解約及著作權案件。旗下藝人孫芮、趙粵、李藝彤等人相繼解約。2026年3月31日，絲芭傳媒舉報鞠婧禕涉嫌偷稅漏稅。對此，鞠婧禕方否認偷稅漏稅，指控絲芭傳媒誹謗。

鞠婧禕曾被日本媒體封為「四千年一遇美女」。（鞠婧禕微博圖片）

3月31日晚，中共國家稅務總局上海市稅務局稽查局發布通報，回應關於鞠某某涉稅事項的實名舉報。通報稱，經核查，未發現舉報所反映的涉稅問題。