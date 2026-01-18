梁小龍逝世消息登頂微博熱搜　網民：永遠的陳真，永遠的火雲邪神

著名功夫影星梁小龍於1月14日不幸逝世，享年77歲，消息在內地受到廣泛關注，更衝上微博熱搜榜首位，引來不少網民留言悼念。



梁小龍逝世消息衝上微博熱搜榜首位。（微博）

梁小龍當年因飾演陳真而打出名堂。（影片截圖）

梁小龍憑《功夫》「火雲邪神」一角深入民心。（電影畫面）

《功夫》令梁小龍的演藝事業再起飛。（電影截圖）

微博網民熱議：

「永遠的陳真，永遠的火雲邪神！ 」



「梁小龍（陳真）——熒屏上永恆的抗日英雄！」



「一個時代的武打記憶又黯淡了一塊，但陳真的硬朗、火雲邪神的癲狂，都將永遠鮮活。先生，一路走好。」



「最喜歡的周星馳電影就是功夫，火雲邪神真的太經典了。」



「一代人的回憶啊。」



「武打大師一路走好，感謝你在港片裡帶給了我們很多歡樂。」



「世上再無火雲邪神。」



梁小龍早於70年代入行，拍過多部電視劇及電影，早年以電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》中飾演的「陳真」一角紅遍大江南北，更與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」。

不過梁小龍於80年代尾息影十多年，後獲周星馳力邀出山參演《功夫》，片中「火雲邪神」一角深入民心。

梁小龍離世，享年77歲。（資料圖片）

梁小龍用肚震斷筷子。（小紅書）