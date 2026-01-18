梁小龍逝世消息登頂微博熱搜 網民：永遠的陳真，永遠的火雲邪神
撰文：朱加樟
出版：更新：
著名功夫影星梁小龍於1月14日不幸逝世，享年77歲，消息在內地受到廣泛關注，更衝上微博熱搜榜首位，引來不少網民留言悼念。
微博網民熱議：
「永遠的陳真，永遠的火雲邪神！ 」
「梁小龍（陳真）——熒屏上永恆的抗日英雄！」
「一個時代的武打記憶又黯淡了一塊，但陳真的硬朗、火雲邪神的癲狂，都將永遠鮮活。先生，一路走好。」
「最喜歡的周星馳電影就是功夫，火雲邪神真的太經典了。」
「一代人的回憶啊。」
「武打大師一路走好，感謝你在港片裡帶給了我們很多歡樂。」
「世上再無火雲邪神。」
梁小龍早於70年代入行，拍過多部電視劇及電影，早年以電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》中飾演的「陳真」一角紅遍大江南北，更與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」。
不過梁小龍於80年代尾息影十多年，後獲周星馳力邀出山參演《功夫》，片中「火雲邪神」一角深入民心。
曹西平猝逝享年66歲 《康熙》經典畫面已成回憶 小S悲痛回應台媒：著名武指袁祥仁離世享年68歲 曾於《功夫》演乞丐賣秘笈曾挖掘竇唯、與Beyond黃家駒同台演出 黑豹樂隊創始人郭傳林病逝曹西平在家猝逝享年66歲 縱橫台灣演藝圈40年 財產全給契仔