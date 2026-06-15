台北電影節伊朗片《口琴》譯成《換我吹了沒》被罵爆　官方急改名

第28屆台北電影節將在6月26日登場，有超過50年歷史的伊朗經典電影《Harmonica（直譯：口琴）》（1974）將首次放映，但中文譯名被改為《換我吹了沒？》，被批評低俗、亂取一通，引發爭議。



對此，台北電影節今(13)日晚間公告，決定取消中文片名，僅保留英文片名《Harmonica》。



《Harmonica（口琴）》（1974）是伊朗經典電影。（台北電影節）

1973年的伊朗電影《Harmonica》是由伊朗名導阿米爾納德瑞（Amir Naderi）執導。劇情描述漁村少年收到來自來自國外的口琴，一群孩子在共享、爭奪口琴的過程中，探討人性、權力，並隱喻西方誘惑、階級壓迫與底層反抗。

對此，台灣知名影評Facebook Fanpage「無影無蹤」發文批評，這若是新片為了吸引觀眾、想玩梗，且片方也與授權方有默契，外人也許無從置喙。但影史經典之作被「亂取」，在現今相當關注兒少剝削議題的當代，令人感到相當不安。

「無影無蹤」表示，現年79歲的導演阿米爾是伊朗新浪潮的代表性人物之一，他已經和阿米爾導演電影製片取得聯繫，對方得知此命名甚是吃驚，並表達她個人對於台灣影迷的敬意，她認為影迷們的表態都是在守護阿米爾導演的作品聲譽。

第28屆台北電影節將在6月26日登場，有超過50年歷史的伊朗經典電影《Harmonica（直譯：口琴）》（1974）將首次放映。（台北電影節）

「無影無蹤」表示，後來他更直接與阿米爾聯繫，建議他直接向台北電影節要求更改片名，也可藉此呼籲台灣影展未來對電影片名翻譯時以更加尊重、審慎的態度對待。

阿米爾則平靜回應，自己不太擅長表態，但對台灣影迷的不滿與「無影無蹤」提出的訴求有同感，同意並支持他發文向台北電影節表達抗議，以保護自己的作品在台灣的名譽。最後，他也表示將密切關注後續發展。

台北電影節回應：絕無其他延伸意涵

面對爭議，台北電影節表示，電影譯名的選擇，向來涉及語言、文化、時代背景與推廣策略等多重考量，不同觀眾也可能產生不同的理解與感受。對於各界所提出的回饋，深表尊重。

台北電影節強調，為扣合劇情核心，當初取片中的諸多對白，將中文片名定為《換我吹了沒？》，期盼能展現活潑純真的氣息，並無其他延伸意涵。最終台北電影節13日晚間公告，決定取消中文片名，僅保留英文片名《Harmonica》。