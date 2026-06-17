台學者赴肯尼亞参與海洋大會受阻　台方批大陸干預施壓

第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, 簡稱OOC）16日至18日在肯尼亞（Republic of Kenya）蒙巴薩舉行。據台媒報道，台灣政府部門和海委會原籌組8人代表團前往，聲稱因大陸施壓遭到重大政治干預，不僅進場受阻，電子簽證也被撤銷。甚至有學者遭主辦單位以不承認台灣護照為由，扣留護照手機等逾20小時後才放行離境。



海委會人員在肯尼亞舉辦的「我們的海洋大會」遭拒絕入場。（我們大海洋大會）

台媒《聯合網》報道，海委會主委管碧玲16日在Facebook發文表示，這次OOC大會籌備期間，台方在報名程序中已「遭遇障礙」，包括大會報名系統初期無法由台灣IP正常聯機，原有「Taiwan」選項被移除。此後部分台方代表團成員已取得的電子旅行授權在出發前遭撤銷，部份受邀參與周邊活動的人員也接到取消通知。

另外，台方表示，有台灣學者於14日赴蒙巴薩出席OOC會前學術交流會，並發表專業研究報告，未料在會場辦理入場登記時，遭主辦單位以不承認台灣護照為由拒絕發放入場證，期間肯尼亞移民局更強行介入，扣留學者的護照和手機並留置逾20小時後始同意放行搭機離境。

海洋委員會主委管碧玲稱，OOC大會籌備期間，台方在報名程序中已「遭遇障礙」。（管碧玲facebook)

台方表示，考慮到肯尼亞政府極不友善舉措及台灣代表團人身安全，台灣決定取消與會。

對於台灣參與OOC受阻，台方表示，肯尼亞政府此次主辦OOC，橫遭大陸強力干預施壓，排除台灣參與，更留置與會的台灣學者，對此表達強烈抗議。

據了解，OOC是目前全球最具影響力的國際海洋保護盛會，2014年由當時的美國國務卿凱瑞（John Kerry）發起，目的是提倡海洋生態保育。大會沒有具體成員國而是採邀請制，每年由不同大洋的沿海國家或島國主辦。

肯尼亞與中國大陸於1963年12月14日建交。2025年4月，中國大陸和肯尼亞發表聯合文件，肯方重申堅持一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，反對任何形式的「台灣獨立」。