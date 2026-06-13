「粉底液將軍」張凌赫台灣爆火　將參加海峽論壇　曾獲鄭麗文大讚

第十八屆海峽論壇昨日（12日）在福建廈門拉開帷幕，據福建省人民政府台灣事務辦公室微信公眾號「數字第一家園」今日（13日）消息，憑古裝劇在兩岸爆紅的內地當紅男星張凌赫，將會參加本屆海峽論壇的相關活動。



內地男星張凌赫古裝偶像劇《逐玉》中飾演保家衛國的將軍，惟扮相温潤清瘦，不是傳統將軍的糙漢形象，被部分內媒指「粉底液將軍」失真。但「粉底液將軍」不僅在內地風靡，更捲台灣，在台灣Netflix平台創下連續14天位居熱度冠軍的佳績。

中國國民黨主席鄭麗文亦曾自曝也是《逐玉》的觀眾，她更轉述隨其訪問大陸的台灣青年的觀點稱：「你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了。」該言論當時一度讓「鄭麗文喊話張凌赫赴台」詞條衝上微博熱搜。

本屆海峽論壇延续「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，舉辦主論壇以及基層、青年、文化、經濟四大板塊共58項系列活動。而張凌赫的加盟無疑成為今年文化與青年交流的一大亮點。

張凌赫（《度華年》劇照）

張凌赫

對於台灣同胞的喜愛，張凌赫在接受央視採訪時曾感謝表示：「台灣同胞喜歡肯定不僅僅因為我們造型出彩和畫面精美，一定是情感濃度產生的共鳴。」

據《中國新聞網》報道，台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基，上月11日在北京出席第三屆海峽兩岸中華文化峰會兩岸演藝合作論壇時，特別點名內地男星劉宇寧與張凌赫，稱二人在台灣擁有極高人氣，並透露今年計劃力邀兩人赴台交流。

王祥基表示，像《逐玉》及《沉默的榮耀》等作品，已成為台灣年輕人了解對岸生活方式的重要窗口，協會未來計劃透過簽名會、影视創作座談會等文化活動，讓台灣粉絲有機會與偶像近距離見面。

《逐玉》劇照。（微博）

《逐玉》劇照。（微博）

面對台灣業界的邀請，國台辦發言人張晗曾回應表示，近期多部大陸影視劇在島內熱播，劇中演員深受台灣觀眾喜愛，官方對此喜聞樂見。

張晗強調，大陸一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台交流並與島內民眾見面。她指出，台灣訪陸團年輕人的相關言論，表達了台灣青年對兩岸影視交流合作和兩岸關係和平發展的真誠期盼，生動說明了影視文化交流在拉近兩岸同胞心理距離上的獨特作用。官方將持續為兩岸文化交流合作創造便利條件，支持更多文藝工作者和青年群體常來常往。