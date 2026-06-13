台灣在歐洲的｢水餃聯盟｣露餡？美媒爆東歐多國反思　轉向務實對華

撰文：觀察者網
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幾年前，假借新冠疫情的名頭，立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭等部分東歐國家抱團勾連中國台灣地區，拼湊了個所謂「水餃聯盟」的夥伴關係，妄圖以此表達對民進黨當局的政治聲援。

「但短短幾年過去，已經幾乎找不到任何與之相關的消息了。」美媒彭博社12日報道指出，受制於中方外交壓力、本國政權更叠以及貿易逆差等現實因素，這些歐洲國家正轉向更為務實的「經貿優先」政策，「過去那種高調示好的姿態已不覆存在」。

【本文轉載自《觀察者網》。】

報道稱，如今這些國家迫切希望同中國大陸方面開展貿易、引進投資，不再公開高調炒作涉台勾連行徑。加之特朗普執政後美國可靠性持續下降，各國更不願為賴清德當局犧牲對華經貿利益。

中國外交部對此回應表示，「一個中國原則是國際社會的普遍共識。」聲明還指出，台當局「費盡心機炮制各類政治噱頭、四處拉攏諂媚外部勢力，本質上是徒勞之舉，荒誕至極」。

據美媒報道，所謂「水餃聯盟」，最初是由島內炮制而來。2021年，波蘭、立陶宛、斯洛伐克、捷克向台灣地區捐贈疫苗，民進黨當局借機炒作，試圖拉近同上述四國關係。這種叫法刻意對標帶有鮮明反華分裂色彩的所謂「奶茶聯盟」，同時借用這些國家傳統飲食中都有水餃類食物的特點刻意造勢。

蕭美琴正在立陶宛訪問，並會晤該國兩位總統候選人。（Facebook@Marius Laurinavičius）

然而，現在這些國家正面臨爭取中國貿易投資的挑戰，不得不重新權衡利弊。

報道稱，部分國家政權更叠後，新任政府轉而主張緩和與中國大陸之間因涉台事務導致的緊張關係，甚至批評前任政府與台當局勾連、損害本國對華合作大局。

「要建立一個固定的『水餃聯盟』非常困難，因為每個中東歐國家與台灣地區的關係都受制於國內政治變遷，」愛沙尼亞國際防務與安全中心的研究員托馬斯·漢索表示，「斯洛伐克是『水餃聯盟』的創始者之一，但目前與台當局的關係相當有限。」

以捷克為例。自去年12月安德烈·巴比什再次出任捷克總理以來，布拉格方面的官方表態已明顯降溫。其領導的政府尋求與中國大陸建立更加務實的關係，有意與上屆政府所倡導的與民進黨當局的密切聯系保持距離。

2025年12月15日，捷克布拉格，捷克總理安德烈巴比什（Andrej Babiš）在新政府首次會議後舉行新聞發布會。（觀察者網引 IC PhotoIC Photo）

4月下旬，巴比什總理還公開批評了捷克議會參議院主席維斯特奇爾竄台行程，稱其將損害捷克與中方的經貿關係和雙邊關係。

捷克副總理兼外長馬青卡在接受彭博社採訪時坦言，「歐盟里僅有捷克和立陶宛公民赴華仍需辦理簽證，這也體現了某種形式的關係凍結。與中國保持正常關係可能是合適的。」

立陶宛的情況類似。立陶宛總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）承認，在首都維爾紐斯開設所謂「台灣代表處」是個錯誤。她指出，該國這麼做，並未從台灣方面獲得任何好處，反而損害了與中國大陸的關係。

此外，美媒提到，當初附和台當局換來的承諾投資、商貿紅利大多落空，也是立陶宛等中東歐國家「轉向」的原因之一，這些國家長期對台灣地區存在貿易逆差。

總部位於斯洛伐克的中歐亞洲研究所執行董事馬泰伊·西馬爾奇克分析稱，不少歐洲國家更希望同台灣地區的合作落腳於「切實的經濟成果」。但台灣地區自東歐地區的進口規模始終偏小，對當地投資規模也十分有限。

2025年，台灣地區對捷克出口額16.1億美元，自捷克進口僅5.312億美元；去年台方對立陶宛出口1.056億美元，進口額僅5990萬美元。

西馬爾奇克還稱，「水餃聯盟」曾試圖充當非官方渠道，向台灣地區輸送烏克蘭戰場經驗。據一些官員稱，基輔因忌憚觸怒中方，避免同台當局建立直接接觸。

圖為立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特（Agnė Vaiciukevičiūtė）訪台與官員開會，台外交部2022年8月11在Twitter發布照片。（台外交部twitter）

他還表示，愛沙尼亞、拉脫維亞等國認為，維持台海問題在歐洲議程中的位置，也有助於將中俄關係置於更廣泛的歐洲安全視角下予以審視。但與幾個國家的高級官員的對話表明，他們也更注重經貿關係，其次才是政治關係。

去年，愛沙尼亞外長訪華。中方當時強調，台灣是中國領土的一部分，任何國家都不會允許本國主權和領土完整遭到破壞。一個中國原則是中國與各國建立外交關係的政治基礎。希望愛方充分理解支持中方的正當立場，以實際行動恪守一個中國政策。

所謂「水餃聯盟」自誕生起本就是一盤散沙，走向分崩離析，也是中方維護主權、壓縮「台獨」勢力國際活動空間的必然結果。

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

本周中方也亮出維護領土主權的明確態度，中國海警編隊與交通運輸部海事部門皆派出艦船，在台灣島以東海域開展海上交通專項執法行動，針對日菲妄圖在相關海域劃定界限、挑釁中方海洋權益的行為表明嚴正立場。

6月10日，國台辦發言人張晗表示，日菲宣布的擬劃界海域位於台灣島以東，中國在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架，日菲繞開中國擅自啟動所謂「劃界談判」，嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。民進黨當局卑躬屈膝，迎合外部勢力，已經淪為徹頭徹尾的民族敗類。面對兩岸同胞的同聲譴責，民進黨當局又變了副嘴臉，翻炒「台獨」謬論，妄圖轉移焦點欺騙民眾。正告民進黨當局，任何數典忘祖、背叛民族的人都將無一例外被釘在歷史的恥辱柱上。

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