台灣列依托咪酯為一級毒品　製造、運輸、販賣最重可判死刑

依托咪酯（Etomidate，太空油／煙粉／喪屍煙彈）毒品氾濫，近期在台灣頻頻引發吸食後瘋狂駕駛造成嚴重死傷的慘劇。

6月17日，台灣法務部召開毒品審議委員會，決定將依托咪酯提升為一級毒品，與海洛英、鴉片同級，同時將依托咪酯的先驅物新增為四級毒品，加以管制，未來在台灣製造、運輸、販售含有依托咪酯類毒品者，最重可判處死刑。



台灣法務部指出，鑑於當前依托咪酯類毒品氾濫，嚴重危害民眾健康及社會安全，依毒品成癮性、濫用性及對社會危害性之程度，決定將依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯、丁托咪酯、三氟依托咪酯、氟托咪酯、碳依托咪酯、甲氧羰基碳依托咪酯及烯丙基依托咪酯等9項毒品提升為第一級毒品。

依托咪酯。（反毒大本營）

針對可合成為依托咪酯的先驅物N-甲醯基-N-(1-苯乙基)甘胺酸乙酯，以及依托咪酯酸等2項物質，審議通過列為第四級毒品先驅原料，以加強管制。

據此前報道，依托咪酯（Etomidate）又有「太空油」之稱，是一種臨床上常用於誘導全身麻醉的藥物，具有催眠作用，卻被不法之徒加入電子煙油中，並混合其他化學物質，例如增強香味的添加劑或其他毒品，令其更具吸引力。若長期吸食依托咪酯後停食，可能會引發一系列戒斷症狀，包括情緒波動、易怒、焦慮與不安，失眠並且注意力難以集中。