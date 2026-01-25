2港男因欠債赴台求職 涉當詐騙車手日收500港幣 已被拘捕
撰文：許祺安

綜合台媒TVBS、《聯合報》報道，台北警方表示，1月14日，2名香港籍陳姓男子涉嫌當詐騙車手（即負責提領及運送贓款的成員）被拘捕。二人供述稱，因欠債在Facebook求職，負責收取銀行卡以及拿卡領錢等，日收入2000台幣（約494港幣）。目前二人均被羈押。
據介紹，台北警方在調查一起數萬元的假投資詐騙案時，通過分析ATM監視器鎖定車手，於1月14日拘捕涉事的香港籍34歲陳男、香港籍30歲陳男以及台籍汪男。
警方在34歲陳男房間查獲49張金融卡，從汪男身上搜出1張金融卡、依托咪酯類（舊名：太空油毒品）1顆及電子煙機1台。
警方調查發現，34歲陳姓、30歲陳姓男子分別於本月10日、8日入境台灣，投宿台北市大安區某飯店，由台籍44歲汪姓男子送金融卡至飯店，經30歲陳男收取設定密碼，轉交34歲陳男赴ATM提款。
34歲陳男稱欠下約60萬元港幣債務，30歲陳男原為廚師，也自稱欠債但並未說明金額。二人稱在Facebook求職，每天酬勞2000元（約494港幣）。3人對於贓款流向避重就輕，並未明確供述。
台灣警方依洗錢防制法、毒品危害防制條例及刑法詐欺等罪嫌，將3人移送台北地檢署偵辦。檢方聲請羈押兩名陳男獲准，令汪男交保。
