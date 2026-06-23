台灣時隔3年再現本土霍亂　70多歲婦人確診、感染源仍待釐清

台灣今年出現首例本土霍亂病例，為近3年來首見。台媒《中央社》今（23）日報道，個案為南部一名70多歲台灣籍女性，近期沒有境內外旅遊史，目前感染源仍待釐清，衛生單位已展開疫調及相關防治措施。



根據台灣衛生福利部疾病管制署資料，個案於6月上旬出現腹瀉、嘔吐、噁心及抽搐等症狀，曾前往醫療院所就診，其後因意識不佳、昏睡等情況再度至急診就醫。經採檢住院後，糞便培養出疑似菌株而通報，並於6月19日確認感染產毒性霍亂弧菌，血清型為O1-Hikojima。

台灣疾管署表示，患者經治療後症狀已改善，目前已出院返家休養。

據報道，衛生單位共匡列6名接觸者，目前均未出現疑似症狀。相關單位已啟動防治措施，針對個案飲食等暴露史進行詳細調查，並採集接觸者糞便檢體及相關環境檢體送驗，以釐清可能感染源，同時加強健康監測，並宣導落實飲食及手部衛生。

台灣疾管署副主任李佳琳在例行疫情報告中表示，根據統計，2022年至2026年間，台灣本土霍亂病例數分別為2例、1例、0例、0例及1例，患者年齡介於20多歲至70多歲，其中3例感染霍亂弧菌血清型O1-Ogawa，另有1例為O1-Hikojima。

台灣疾管署發言人曾淑慧表示，這是台灣近3年來首例本土霍亂個案。

對於全球疫情，她指出，由於戰亂、氣候變遷及基礎公共衛生設施不足等因素，世界衛生組織評估全球霍亂疫情感染風險非常高，但台灣公共衛生設施完善，民眾手部衛生習慣良好，只要將食物充分加熱後食用，便能大幅降低感染風險。

霍亂屬於第2類法定傳染病，由產毒性霍亂弧菌引起，主要透過受污染的食物或水傳播，潛伏期從數小時至5天不等，患者可能出現上吐下瀉等症狀。

曾淑慧提醒，重症患者若未接受治療，致死率可能超過50%；如能及時補充水分及電解質並接受適當治療，致死率可降至1%以下。

她並表示，霍亂弧菌可長時間存在於污水環境中，若生食受污染水域捕獲的甲殼類或貝類等海鮮，便可能受到感染，因此應避免食用生魚片、生蠔及未煮熟的甲殼類、貝類等食品。曾淑慧呼籲，民眾若出現大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知飲食史；醫療院所若發現疑似病例，也應於24小時內完成通報。