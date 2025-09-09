江蘇南通報告1宗霍亂確診病例　源頭場所疑為農貿市場已消殺

據江蘇南通市通州區疾控中心通報，9月4日，當地報告一例霍亂確診病例，可疑源頭場所為二甲農貿市場，目前已進行相應消殺處置。



江蘇南通市通州區疾病預防控制中心9月9日上午通報指，9月4日18時，南通市第三人民醫院報告通州區發生一例霍亂確診病例，為二甲鎮新市居人。

患者經有效治療，現已基本痊癒，到目前為止未發現新增病例。該中心已按照霍亂處置規範要求，組織開展流調溯源、採樣檢測和跟蹤管理，並指導屬地對可疑源頭場所——二甲農貿市場進行相應消殺處置。

示意圖。（CFP）

通報還介紹，霍亂是一種腸道傳染病，能有效預防和治療。該中心已加強面上相關監測，並指導屬地做好腸道傳染病防控健康宣傳教育，加強環境衛生工作。夏秋季是腸道傳染病高發季節，請廣大居民注意飲食衛生。

預防主要是預防病從口入

據《江蘇新聞》介紹，霍亂是經糞-口感染的傳染病，包括經水、食物及生活密切接觸傳播。

其中經食物、尤其是海水產品類（如甲殼類、貝殼類等）造成霍亂傳播，是近年來中國霍亂發生的主要危險因素。沿海地區因生食、半生食、鹽醃生食等食用方法不當而受染者較多，而在內陸地區，以食品加工環節中的生熟不分造成食品污染多見。

霍亂弧菌。（CFP）

霍亂的潛伏期很短，一般為數小時至5天。人感染霍亂後主要症狀為嘔吐和水樣的腹瀉，每日數次至數十次，多伴噴射性嘔吐。部分病例因為持續的嘔吐和腹瀉，可能出現脫水、循環衰竭、肌肉痙攣及尿毒症等症狀，並可能伴隨急性腎衰竭、急性肺水腫等嚴重併發症。若不能得到及時、正規的治療，重症病患可在12~24小時內死亡。

示意圖。（CFP）

預防霍亂主要是「管好一張嘴」，預防病從口入。

五要：飯前便後要洗手、海鮮產品要煮熟、隔餐食物要熱透、生熟食品要分開、出現症狀要就診；

五不要：生水未煮不要喝、無牌餐飲不光顧、腐爛食品不要吃、暴飲暴食不可取、可能被污染且未消毒物品不要碰。