江蘇通報1宗霍亂個案　77歲患者不當使用井水感染

江蘇南通日前通報1宗霍亂確診個案。當局表示，患者是一名77歲長者，感染原因為不當使用井水，患者經有效治療已基痊癒，正留院接受進一步觀察。而其密切接觸者已連續3天完成採樣檢測，未發現感染情況。

此外，為阻斷傳播風險，相關部門還指導屬地對可疑源頭場所——二甲農貿市場，開展了相應的消殺處置。



江蘇南通通州區疾控中心通報，當地新增1宗霍亂確診個案，患者為二甲鎮新市居人。患者經有效治療，現已基本痊癒，到目前為止未發現新增個案。

疾控中心已按照霍亂處置規範要求，組織開展流調溯源、採樣檢測和跟蹤管理，並指導屬地對可疑源頭場所——二甲農貿市場進行相應消殺處置。

據《瀟湘晨報》報道，二甲農貿市場工作人員周二（9月9日）表示，「已經沒什麽事了，農貿市場周邊立起了鐵皮，裏面還在消殺消毒清洗，重新開放至少需要20天。」

二甲鎮政府工作人員介紹，霍亂患者是一名77歲長者，平時獨居、足不出戶，家裏環境不衛生，平時打井水吃喝洗漱，用完的污水就倒在井邊，「可能滲透到井裏去了。」

當局對二甲農貿市場開展相應消殺處置。（微博）

該工作人員續稱，「霍亂在一起吃飯才會被傳播，連他家對門的鄰居都沒有被傳染，目前老人也快出院了。」

通州區疾控中心工作人員說，「這個事情已經接近尾聲了，農貿市場該消殺已經消殺完了，不會對周邊的居民產生影響。」

據了解，霍亂是由霍亂弧菌產毒株引起的烈性腸道傳染病，屬於甲類傳染病，具有發病急、傳播快、波及面廣的特點，夏秋季為高發期。其典型臨床表現為劇烈無痛性水樣腹瀉、嘔吐，嚴重時可能導致脫水甚至死亡。

此外，若出現劇烈腹瀉、嘔吐等疑似症狀，需及時前往正規醫院腸道門診就診，並主動報告旅行史和接觸史。就醫期間，可通過口服補液鹽防止脫水，切勿自行禁食禁水；同時，患者排泄物需用漂白粉或84消毒液妥善處理，避免污染擴散。