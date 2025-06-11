油麻地「友記海鮮」魚缸水驗出霍亂弧菌　食環署頒封閉令飭令消毒

食物環境衞生署在油麻地廣東道新鮮糧食店「友記海鮮」抽取魚缸水樣本進行化驗，今日傍晚（11日）取得的化驗結果顯示樣本含有霍亂弧菌O1，已飭令該新鮮糧食店暫時封閉，以進行徹底消毒。食環署指，為保障公眾健康，食環署署長根據《公眾衞生及市政條例》向該新鮮糧食店發出即時封閉令。



食物環境衞生署在油麻地廣東道新鮮糧食店「友記海鮮」抽取魚缸水樣本進行化驗，今日傍晚（11日）取得的化驗結果顯示樣本含有霍亂弧菌O1。（GOOGLE MAP）

食環署指，涉事新鮮糧食店名為「友記海鮮」，位於九龍廣東道888號地下A鋪，該署上周四（5日）在該新鮮糧食店抽取魚缸水樣本進行化驗，今日傍晚取得的化驗結果顯示樣本含有霍亂弧菌O1，遂立即採取行動。

須即時暫停營業至食環署相信其對公眾健康構成即時危害已消除

食環署指，食環署署長根據《公眾衞生及市政條例》向該新鮮糧食店發出即時封閉令。該新鮮糧食店須即時暫停營業，徹底清洗地方和魚缸，並進行消毒，直到食環署署長滿意其衞生情況，以及相信其對公眾健康構成的即時危害已消除，方會批准該新鮮糧食店重新營業。

食環署：徹底煮熟食物即可消滅霍亂弧菌

食環署發言人說，霍亂弧菌不能在高溫下生存，徹底煮熟食物即可消滅霍亂弧菌，呼籲市民時常注意個人及食物衞生，並注意以下各點，以預防霍亂：

．將介貝類海產的外殼洗擦乾淨

．海產應洗淨，除去內臟，並徹底煮熟

．使用不同的烹調用具處理生和熟的食物，以免交叉污染及

．生和熟的食物要分開存放，熟食應放在雪櫃上格

