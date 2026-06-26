颱風米克拉環流影響台灣多地暴雨　台北水灌民宅、台南汽車泡水

颱風米拉克北轉往日本方向前進，受到其鋒面接近及西南風增強影響。昨日（25日）台灣各地出現強降雨。



其中，台北市、新北市地區也出現暴雨情形，內湖區更因此大淹水。25日台灣多地大雨，其中台北市內湖區有嚴重積水災情，有道路深度達50公分；路邊的電單車「漂浮」在路面；大量積水及泥沙湧入民宅及商鋪；除了台北市，台灣南部高雄，台南多地亦出現強降雨，有居民家中被淹水深高達約30公分，公寓大樓的電單車全泡水。



（受颱風｢米克拉｣影響，25日臺北強降雨，多地出現嚴重水浸）（Facebook@台北市議員陳宥丞）

受颱風｢米克拉｣影響，25日台北強降雨，多地出現嚴重水浸）（Facebook@台北市議員陳宥丞）

受颱風｢米克拉｣影響，25日台北強降雨，多地出現嚴重水浸。（Facebook@台北市議員陳宥丞）

台北區有道路出現嚴重積水災情，水深至小腿。（Facebook@台北市議員陳宥丞）

綜合台媒《聯合網》和民視新聞報道，25日暴雨轟炸台灣，導致台北內湖、南港等地出現積水災情，有地方水位深度達50公分，一些停在路邊的電單車甚至「漂浮」在路面，大量積水及泥沙湧入湧入民宅及商鋪。

據民眾曬出的圖片可見，台北區內湖路有嚴重積水災情，水深至小腿，有上班族感嘆「上班路從沒這麼遠過」。當地居民說：「我們地勢比較高，還淹成這樣。」有店鋪負責人稱，大量泥水湧入地下室，家具及器材全部漂在水中，「從水溝蓋直接淹上來，從來沒有遇過這個情況,它就是從店門口，一路直接灌到地下室。」

不少民眾在社群threads上發文，稱台灣內湖路有嚴重積水災情（threads）

不少民眾在社群threads上發文，稱台灣內湖路有嚴重積水災情（threads）

有台北居民指出，大雨時地下排水系統疑似完全癱瘓，根本無法發揮作用；還有居民怒批市政府水閘門開關太慢，才導致雨水四溢、宣泄不及，要求相關單位檢討防汛機制。

對此，台北市水利處回應，因強降雨極為猛烈，降雨強度超過了現代都市雨水下水道的防洪設計上限，屬於極端天氣下的超大暴雨，才會導致地方宣泄不及。

台北市政府指出，大雨期間接獲過百宗水浸報告，25日短延時強降雨，內湖在1小時內降下80至100毫米的雨量，瞬間暴雨，超過排水系統容受力。

消防人員需用橡皮艇協助民眾撤離。（翻攝台媒）

台灣居民家中被淹。（翻攝台媒）

台南多地亦出現強降雨，多路段積水。（圖／市議員蔡麗青提供）

除了台北市，新北市、高雄市、台南市及屏東縣也出現強降雨，有地方一度水深及腰，消防人員需用橡皮艇協助民眾撤離。台南多路段積水，有當地居民表示，25日晚間雨勢兇猛，多處道路嚴重積水，大雨直接灌進公寓大樓，「有15台機車都滅頂了。」

有人在Threads上分享台南暴雨災情，指路上雨水直接淹過半台車，甚至有小客車當場卡在積水裡，有民眾徒手推車，「現場真的有點嚇到，而且水位還一直在漲！」

台南一棟公寓地下室有十多台電單車被水淹。（翻攝台媒）

台南暴雨淹過半台車，有民眾徒手推車。（Threads @ryoko___1104）

新北市則有道路被黃濁積水覆蓋，水深一度接近小腿，當地居民稱：「沒看過淹成這樣」；高雄亦出現劇烈降雨，有婦人在清除排水溝雜草時失足跌落被沖走，幸好最後成功尋獲；有屏東民眾指，家中被淹水深高達約30公分，許多家具都浸在水中。