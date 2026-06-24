美國環太平洋軍演前夕 台官方公布福建艦再航經台灣海峽照片

6月23日，在美國環太平洋軍演登場前夕，台灣軍方在官網稱，解放軍航母福建艦再次經過台灣海峽，並被台灣軍方運用聯合情監偵手段嚴密監控。



在美國環太平洋軍演登場前夕，台灣軍方在官網稱，航母福建艦度航經台灣海峽。（台灣官方官網）

福建艦甲板未部署戰機

照片中，福建艦周邊有零星雲層覆蓋，可見的飛行甲板上並未任何發現艦載機，周邊也沒有護航艦艇入鏡。目前雙方均未公佈福建艦的航向等進一步信息。

此前據《聯合報》報道，台灣軍方4月20日發佈新聞稿稱，遼寧號航母經台灣海峽，黑白照片顯示，遼寧艦的甲板上有八架殲15戰鬥機與3架直升機。

4月20日，遼寧號航母經台灣海峽。（台灣軍方）

公開資料顯示，福建艦是中國第三艘航空母艦，去年11月5日正式服役，是中國第一艘採用直通甲板並採用電磁彈射器的航母，目前已經完成包括殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機的彈射起飛和着艦訓練，其母港在海南島三亞軍港。

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

2025年，殲-35在福建艦首次成功阻攔着艦和彈射起飛。（人民空軍）

據悉，這是福建艦第二次經過台灣海峽，台灣軍方早前公佈監控影像，顯示福建艦去年12月航經台灣海峽，這也是福建艦入列後首度通過台海。中國國防部曾對此強調，這是福建艦開展的正常訓練，今後根據需要還會繼續組織。

中美西太平洋軍事對壘態勢升溫

美國太平洋艦隊已宣佈，2026年環太平洋軍演將從6月24日持續至7月31日，31國約40艘水面艦、五艘潛艇、140架軍機與逾2萬5000人參與。此外，台灣官方亦宣佈於6月22日至26日實施為期五天四夜的「立即備戰操演」。

美國主導的2024年環太平洋軍演（RIMPAC）在夏威夷及附近海域舉行，美國軍聞網站美國防禦視覺訊息分發服務（DVIDS）發布7月22日的畫面，顯示近40艘軍艦在太平洋編隊航行，展示29國聯合執行任務的能力，場面壯觀。（環太平洋軍演社交媒體X賬號，RimofthePacific@X）

澎湃新聞引述中國軍事專家張軍社分析，遼寧艦4月20日經台灣海峽前往南中國海；此後，編隊自5月19日赴西太平洋相關海域開展訓練。在福建艦經過台灣海峽前，遼寧艦剛剛結束為期近兩個月的跨區域演訓，是入列以來時間最長的一次跨區域遠海訓練，表明遠海攻防體系作戰能力得到進一步增強。