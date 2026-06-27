16人登山團赴台中蝴蝶谷步道遇落石4死1傷　山友：突然傳出巨響

台北16人登山團今日（6月27日）前往台中和平區蝴蝶谷瀑布步道，行經1.4公里處，5人遭落石砸傷，其中4人無生命跡象，1人挫傷。該團團友表示，事發時，部分山友已經過河，在瀑布的另一側吃東西；還有一些山友在後面拍照。突然傳出一聲巨響，落石掉落砸傷部分山友。



《聯合報》報道指，台灣搜救人員抵達後清點現場傷患，1名70歲婦人有挫傷，2男2女已無生命跡象。據了解，前交通部長蔡堆也在登山客行列，已與其他登山客下山。



台北16人登山團今日（6月27日）前往台中和平區蝴蝶谷瀑布步道，行經1.4公里處，5人遭落石砸傷，其中4人無生命跡象，1人挫傷。（台視新聞）

報道指，警方調查，該登山團上午7時25分從台北出發，抵達台中市和平區時約11時，當時並未下雨，一行人按計劃登山。

台中市消防局則指出，6月27日下午3時13分接獲民眾報案，和平區蝴蝶谷瀑布步道1.4公里附近，有登山客行經該處時遭遇落石，台灣搜救人員以繩索將無生命跡象者拉上路面，後續將以人力方式運送下山；警方也將協助下山山友返家事宜，傷者送醫救治。

據了解，蝴蝶谷瀑布步道今年4月才剛整建完木棧道，重新開放。這幾天台中下大雨，疑似土石鬆動導致落石，不過同團山友表示，今日上午天氣很好，因此並未取消爬山行程。