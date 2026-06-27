台灣果園驚見「保鮮紙包長髮屍體」死亡多天已蠟化　性別年齡未知

台灣彰化縣芬園鄉一處荔枝園26日上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體。



警方接獲報案，發現屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。

台灣彰化縣芬園鄉。（Google Maps截圖）

遺體已明顯黃蠟化 現場連性別也無法辨識（慎入）：

警方表示，26日上午9時許，有民眾在芬園鄉一處荔枝園時，察覺路邊草叢中有個用棉被、保鮮膜捆綁的物品，疑似包覆屍體，立即向警方報案。

警員到場，經拆封後，確認是一具屍體，目前已就現場勘察採證，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。

據了解，民眾發現這具疑是屍體時，先打119報案，消防局獲報後調派芬園分隊人車前往協助，並通報芬園公駐所，上午11時54分將屍體交由鑑識小組拆封檢驗。

經鑑識人員初步評估，包裹內遺體已明顯黃蠟化，外觀可辨識有長髮，但性別、年齡及確切身分仍待進一步採證釐清。

現場已由警員封鎖採證，全力偵辦中。

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