台灣果園驚見「保鮮紙包長髮屍體」死亡多天已蠟化 性別年齡未知
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣彰化縣芬園鄉一處荔枝園26日上午被發現一具由保鮮膜裹覆的屍體。
警方接獲報案，發現屍體已呈黃蠟化，死亡已有多日，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。
遺體已明顯黃蠟化 現場連性別也無法辨識（慎入）：
警方表示，26日上午9時許，有民眾在芬園鄉一處荔枝園時，察覺路邊草叢中有個用棉被、保鮮膜捆綁的物品，疑似包覆屍體，立即向警方報案。
警員到場，經拆封後，確認是一具屍體，目前已就現場勘察採證，現已掌握可疑涉案對象，將拘提到案。
據了解，民眾發現這具疑是屍體時，先打119報案，消防局獲報後調派芬園分隊人車前往協助，並通報芬園公駐所，上午11時54分將屍體交由鑑識小組拆封檢驗。
經鑑識人員初步評估，包裹內遺體已明顯黃蠟化，外觀可辨識有長髮，但性別、年齡及確切身分仍待進一步採證釐清。
現場已由警員封鎖採證，全力偵辦中。
【延伸閱讀】17歲少女慘死 垃圾車一壓「掉出腐屍」 16歲男友吃醋動殺機：
+5
延伸閱讀：
台中人倫悲劇…不忍母「長期照顧臥床病夫」 兒助輕生涉加工自殺遭起訴
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】