颱風米克拉｜台灣暴雨2死2失蹤　新竹女揸車返工困車內慘滅頂溺斃

颱風米克拉北轉往日本方向前進，受到其鋒面接近及西南風增強影響，近日台灣各地出現強降雨，不少地區發生積淹水災情，並已累計導致2死和2失聯。截至26日中午，全台累計錄得超過480宗嚴重水浸災情，有民眾被困須消防出動橡皮艇救出；還有民眾在返工途中，車輛被水淹沒困於車內不幸溺斃。



有民眾被困須消防出動橡皮艇救出。（高雄消防局）

近日台灣各地出現強降雨，不少地區發生積淹水災情。（threads)

受米克拉颱風北上、鋒面接近及西南風影響，台灣各地接連出現強降雨斷。（路透社)

受米克拉颱風北上、鋒面接近及西南風影響，台灣各地接連出現強降雨斷。（路透社)

綜合台媒《聯合網》和華視新聞網報道，受米克拉颱風北上、鋒面接近及西南風影響，台灣各地接連出現強降雨，全台災情不斷，已累計2死2失聯事故。25日，高雄市杉一名73歲婦人在農地工作遭大水沖走，被尋獲時已死亡。

新竹縣大淹水則造成至少一死兩失蹤，26日新竹縣消防局表示，有街道因積淹水造成1輛汽車受困，一名49歲女子被困車內，搜救人員尋獲時已死亡；另外一名81歲老翁和一名65歲男子在巡田時失蹤，搜救人員正全力搜救中。

一名49歲姓女子開車去上班，因道路積水車輛遭淹沒，尋獲時已死亡。（新竹縣消防局）

氣象部門針對全台19個縣市發佈大雨警報，高雄市及屏東縣更拉響最高級別的「超大豪雨」警報。高雄市多地累積雨量逾500毫米，不少電單車泡在水中，有民眾稱「像是在騎水上摩托」。一輛轎車拋錨在積水的路上，水深幾乎要滅頂，幸好一家3口被消防人員及時救出；因多個路段積淹水，有6人受困在一間農舍，最後消防局出動橡皮艇協助脫困。

有轎車受困淹水路段，幸好警方獲報後及時將3人救出來。（台灣仁武分局）

今（27）日，台灣彰化縣也是持續強降雨，14鄉鎮市被列為一級淹水警戒，多處發生積淹水，有道路水深及小腿，消防緊急救出9名受困民眾。

彰化縣連夜暴雨，許多民眾半夜驚醒被雨聲和雷聲驚醒，紛紛在網上發文表示，「閃電很誇張」、「暴雨像用倒的一樣，好可怕」。有民眾在Threads發文稱，「彰化縣下了一夜暴雨」，有道路一度水深超過半顆輪胎。

高雄多地區地陸續傳出積淹水災情。（Thread@hithisisdory）

有道路一度水深超過半顆輪胎。（拍攝台媒）

路上電單車被雨水浸泡。（拍攝台媒）

其中員林市區災情較為嚴峻，今（27）日清晨員林消防接報，用船艇求出9名受困民眾。街道上有許多機車泡在雨水中，多條道路被嚴重水淹。不少民眾在家門前設置擋水設備，試圖避免雨水灌入家中。當地居民指，有路段積水至小腿深，甚至水淹進住家，還有住戶地下室停車場也淹水。

水利部門指出，全台480多宗水浸災情主要集中在南部，惟台北市及新北市自25日起亦暴雨連連，台北市內湖區累積雨量逾250毫米。