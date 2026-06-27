颱風米克拉遠離台灣　台預測：新颱風「巴威」或下周生成趨向廣東

颱風米克拉北上，受到鋒面接近和西南風增強影響，近日台灣連續出現強降雨，台北、新竹和高雄多地區發生積淹水災情，並導致2死和2失聯。台灣中央氣象署指出，這波降雨將持續影響至明（28）日才會逐漸趨緩。另外，雖然米克拉颱風遠離，但菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，預估將在下周生成颱風「巴威」，或將趨向廣東一帶。



米克拉颱風已遠離台灣。（氣象署）

台灣中央氣象署指出，27和18日都會下雨。（氣象署）

據台媒《聯合網》報道，天氣風險公司天氣分析師廖於霆表示，今（27）日米克拉颱風遠離，但受鋒面及西南風影響，台灣整體天氣仍不穩定，西半部及北部仍會出現短時強降雨。

28日起鋒面減弱北移，不穩定環境逐漸改善，但山區午後仍有雷陣雨。隨着鋒面遠離，29日起台灣各地將逐漸恢復多雲到晴，30日太平洋高壓增強後，台灣將回到炎熱的夏季型天氣，僅午後局部地區有短暫雷陣雨。

廖於霆說，目前在菲律賓東方海面有個熱帶擾動正在發展，預測下周有機會發展為颱風「巴威」，但因下周太平洋高壓增強中，預測這個未來的颱風會一路往西通過菲律賓，進入南海，下個周末會趨向廣東一帶，對台灣沒有影響。不過，颱風仍處於發展初期，後續路徑及強度仍有變數。

台灣中央氣象署預報員鄭傑仁亦表示，未來一周估有低壓擾動發展，但路徑偏南邊移動，離台灣較遠。