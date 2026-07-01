巴拉圭：願與中國大陸發展貿易　但拒絕與台灣斷交

6月30日，巴拉圭外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）在南方共同市場（Mercosur）領導人峰會期間舉行的會議上說，只要不被要求與台灣斷絕外交關係，巴拉圭願意與中國大陸發展貿易關係。據了解，巴拉圭是台灣在南美洲唯一的邦交國。



巴拉圭外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）。（路透社）

綜合巴拉圭媒體《La Tribuna》等報道，巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭及玻利維亞等5國組成的南方共同市場（Mercosur）是由南美洲國家組成的區域經濟整合組織，30日該組織在巴拉圭首都亞松森舉行峰會，期間談及與大陸的貿易，巴拉圭外交部長拉米雷斯表示：「只要不附帶條件涉及巴拉圭與台灣維持的外交關係，巴拉圭不會拒絕與中國大陸建立貿易關係。」

拉米雷斯強調，可以和大陸繼續談判，但前提是不被要求與台灣斷絕外交關係。

據了解，台灣目前僅剩12個邦交國，巴拉圭是台灣唯一的南美邦交國，是南方共同市場成員中唯一未與大陸建交的國家。今年5月，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）曾率團訪問台灣。