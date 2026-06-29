台灣20元傳統美食突在香港爆紅　港人找代購瘋搶　本地人都吃不到

台灣傳統點心近日在網上掀起熱議。有民眾發現高速公路休息站販賣每片80元（新台幣，下同，約20港元）的「阿財客家發粿」被掃空，且幾乎每個休息站都被買光，讓他好奇：「到底是誰在掃貨？」事實上，這款傳統點心過去就相當熱銷，知情網友透露，近期也在香港爆紅，不少人發文求代購到海外，成為熱門手信。



被掃光！「阿財客家發粿」紅到香港

網民日前在社交平台Threads上發文，好奇提問「阿財客家發粿」到底是誰在掃貨？因為上周出去玩原本要買一片給妻子吃，但每一個休息站竟都被買光了，害吃不到的妻子相當難過。

「阿財客家發粿」近期在社交平台聲量極高，有網民在threads上抱怨高速公路每一個休息站都已賣完，讓其妻子極為難過。（圖/翻攝自threads）

來看看在海外爆紅的台灣傳統美食「阿財客家發粿」：

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貼文曝光後，網友紛紛解惑，表示近期有許多香港人在社交平台發文求代購，且也有許多好心網友發揮台灣「動森島民」的精神，幫忙代購到海外，成為另類的美食外交：

「香港最近很紅，代購買很多」

「我家長輩每次出遊都必買，看來在長輩圈有很高的人氣」

「突然香港紅起來」

「沒有一次買得到欸，發瘋，想吃還吃不到」

「可能都運送到香港了」

「最近在香港東京很紅很多台灣人帶著去外地交流……搞得我現在也想吃了」



官方小編提醒小心詐騙：市面價格不低於70元（約17.5港元）

其實，阿財客家發粿不只在高速路休息站販售，高鐵商店也可買到，過去就有人表示這款美食相當熱銷，每次看架上幾乎所剩無幾，另外也有熱心網友分享品嚐秘訣，「回家先切片放保鮮盒冷藏，要吃時用電鍋蒸，軟軟QQ的口感我蠻喜歡的」，也有網友善意提醒注意保存期限，「好吃，有看到都會買，缺點保存期限太短」。

不過，販售阿財客家發粿的「阿財客家米食」小編也在官方社交平台上示警民眾小心詐騙，如找代購時，對方提出「提前匯款」、「提供帳戶」等要求，務必要留意。小編指出，目前便利店、服務區等零售區域的通路售價是80元；銅鑼總店售價則是70元，而市面上不會低於70元，因此若是看到低於這個價格請留心。

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