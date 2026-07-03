鄭麗文批民進黨追殺「恨不得國民黨消失」：盼2028年執政撥亂反正

7月3日，國民黨主席鄭麗文出席「婦女政策推動發展文教基金會115年度志工大會」，她痛批評執政黨民進黨追殺國民黨，沒收黨產，恨不得國民黨下一秒就從地表消失。同時也強調「接下來兩年對台灣至關重要，國民黨一定要努力拿回政權」，希望2008年由國民黨重新帶領台灣「撥亂反正」。



鄭麗文痛批民進黨，恨不得國民黨下一秒就從地表消失。（國民黨文傳會）

據台媒《聯合網》報道，鄭麗文出席國民黨婦女活動，期間她發表講話，指從中央黨部可看出，國民黨被民進黨追殺、團滅，甚至黨產被沒收，簡直就是要刨掉國民黨的命根，恨不得國民黨下一秒就從地表消失。

她還痛批民進黨動用司法，對國民黨做出無理、過分的騷擾、打壓、追殺與迫害，「讓我們活在2026年的台灣，感覺到非常的悲哀」。鄭麗文強調，即使如此國民黨依然堅定地走到今天，並且「愈走愈穩、愈走愈旺」。

鄭麗文痛批民進黨動用司法，對國民黨做出無理、過分的騷擾、打壓、追殺與迫害。圖為民進黨主席賴清德。（GettyImages）

鄭麗文指出，雖然台灣表面上看起來光鮮亮麗，股市甚至逼近5萬點，看似欣欣向榮但實際上台灣的「根與心都快要爛掉了」，這才是令人焦慮的現實。

在談到台灣高科技產業時，鄭麗文強調「沒有國民黨，就沒有台積電；沒有台灣的護國神山，就沒有高科技產業」，她稱這些成就是上世紀70及80年代國民黨執政時留下的基礎，如今已經過了40、50年，但台灣現時仍依靠這樣的庇護，令許多人對台灣的未來很茫然。

對於當前兩岸關係，鄭麗文直言台灣每天內耗、惡鬥，台灣不能失去危機感。她以俄烏戰爭至今仍未結束為例，警告和平不能等到戰爭爆發後才去追求，「不要等到人家飛彈都飛來了才說要和平，太晚了，真的太晚了」。

說到台灣政治局勢，鄭麗文表示接下來的兩年對台灣至關重要，國民黨一定要拿回政權，才能讓司法回歸正常，不再淪為執政者的政治工具。她指，面對司法打壓，國民黨會愈戰愈勇。

最後鄭麗文表示，台灣接下來有2026年與2028年兩場關鍵大選，期望2026年國民黨能穩住陣腳並取得重點突破，打破南部永遠是民進黨江山的局面，以及2028年能藍天再現，由國民黨重新帶領台灣「撥亂反正」。