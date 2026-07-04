鄭麗文強調兩岸絕對不可以打仗：台灣不能成為麻煩製造者

7月4日，國民黨黨主席鄭麗文在台中出席黨務幹部座談會。她在致詞時痛批執政民進黨全面追殺、打壓國民黨，意圖腐蝕台灣民主根基。



鄭麗文稱國民黨已成功走出第一步，證明台灣對自己的命運，對自己的未來有主導權與話語權，「不是任由大國博弈的棋子，也不會淪為被棄的棄子」，但首先台灣不可以做麻煩製造者。



談及兩岸情勢時，她強調，兩岸絕對不可以打仗，「台海若發生戰爭將萬劫不復」，國民黨的重責大任必須證明和平的選項依舊存在，而不是選擇戰爭。鄭麗文也提到，很樂見習特會共同宣誓要促進區域和平穩定的決心，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）說得很清楚，不希望台灣走向獨立。



今日（4日），國民黨黨主席鄭麗文在台中出席黨務幹部座談會。（國民黨）

據台媒《聯合網》報道，鄭麗文致詞時痛批民進黨，指國民黨已經在野十年，卻遭到民進黨全面追殺與打壓，對方無所不用其極地企圖消滅在野黨，嚴重腐蝕台灣民主的根基。

鄭麗文強調，國民黨不能輸、台灣不能輸，今天台灣的民主自由和經濟繁榮是當年國民黨執政與全台2300萬人民共同奮鬥的驕傲成績。她指就任黨主席超過半年，為了保護台灣，維護台灣的成就，兩岸絕對不可以打仗。絕不能等到軍事衝突發生才後悔莫及，一旦刻意升高緊張引發戰爭，台灣屆時將完全失去談判籌碼。

鄭麗文強調，台灣不可以做麻煩製造者，兩岸絕對不可以打仗。（台中市府）

稱台海若發生戰爭將比俄烏戰爭、美伊戰爭更加嚴重

期間鄭麗文更將台海局勢與國際形勢作對比，指台海若發生戰爭將萬劫不復，甚至比俄烏戰爭、美伊戰爭更加嚴重，她強調，「所以台灣要靠國民黨，國民黨必須證明和平的選項依舊存在，要讓全世界相信和平，而不是選擇戰爭」。

鄭麗文強調，台灣不可以做麻煩製造者，她指美國總統特朗普已說得很清楚「不希望台灣走向獨立」，且美國軍隊不會為了台獨越過9500英里來打仗，因此台灣要避免戰爭促進和平，「台灣子孫才不會淪為炮灰，台灣經濟才可以繼續發展下去」。