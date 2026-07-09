台18歲女遭吊機車輾斃不獲賠　母崩潰問：白死了？法官竟回：對啊

台北市大安區去年六月間發生一宗死亡事故！77歲賴姓男子駕駛大型吊機車接連撞上3輛電單車，其中1名18歲蔡姓女騎士倒地後又遭輾過，當場慘死，肇事的賴姓司機也被移送法辦，不過因賴男在去年底因病逝世，刑事不起訴。



民事部分近日一審判決出爐，扶養金被砍成0元，讓蔡母崩潰痛批：「難道我女兒白死了嗎？」沒想到遭法官冷回「對啊」，一番言論引起熱議，更有網友怒轟「沒人性」，紛紛起底該名法官個人資料。



回顧本案，去年6月21日，賴姓男子駕駛大型吊機車行經台北市大安區忠孝東路、新生南路口時，不明原因撞上3輛停等紅燈的電單車，其中蔡姓女學生被撞倒後遭捲入車底，警消獲報到場時，發現蔡女已當場死亡，另一名62歲蘇姓男騎士雙手骨折、27歲楊男輕傷，肇事的賴男也被依過失致死等罪嫌移送偵辦。

77歲賴姓男子駕駛大型吊機車接連撞上3輛電單車，其中1名18歲蔡姓女騎士倒地後又遭輾過，當場慘死。（TVBS提供）

肇事司機病逝「不起訴」 民事部分也判免賠

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檢警偵辦過程中，賴姓司機在去年底因病逝世，因此刑事訴訟不予起訴。蔡母憤而提出民事求償，不料，近期一審判決出爐，家屬請求的扶養金被砍成「0元」，讓蔡母氣得痛批法官，「台灣人命這麼不值錢？對方都不用受到任何懲罰嗎？」據悉，法官解釋家屬已領700萬（新台幣，下同）強制險（強制汽車責任保險），並非不能維持生活，也沒有額度再請領，因此才駁回精神撫慰、扶養金等賠償。

對此蔡母憤怒反擊，拿出判決書指出「依法強制險是200萬，哪來的700萬？」更悲曝

難道我的女兒就這樣白死了嗎？

法官竟直接回答「對啊」，讓蔡母當場崩潰，並痛批法官冷血，而法官的發言曝光後也遭網友群起撻伐，紛紛起底該名法官全名、照片等個人資料。

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