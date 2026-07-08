纏訟8年國民黨「三中案」　馬英九獲判無罪

台灣前國民黨主席馬英九被控擔任國民黨黨主席期間賤賣中視，中影、中廣（簡稱三中）及舊中央黨部大樓，造成國民黨有超過72億元（新台幣，下同）的損害。遭依違反證交法等罪起訴，一二審判決無罪。台灣檢方提上訴，最高法院今駁回上訴，全案確定。



同案被告前中投董事長張哲琛、總經理汪海清、前立委蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行，一、二審也獲判無罪，檢方上訴，也被最高法院駁回確定。至於全案唯一有罪被告蔡正元，犯刑法業務侵占罪二審判刑3年6月定讞，他已入監服刑；另犯商業會計法不為記錄致生不實罪部分，一、二審均判6月得易科罰金之刑，蔡正元提上訴，最高法院判決駁回定讞。



回顧案件發展，2003年台灣立法院三讀修正《廣電三法》，要求黨政軍退出媒體的期限為2005年12月26日。國民黨營事業華夏公司出售持有中視、中廣、中影「三中」股權，與買家中國時報團隊簽約，成交價包含50億負債，金額超過90億。

2006年，民進黨方面質疑交易涉及「賤賣三中」，提出告發，案件歷經多年調查。2014年，最高檢察署特偵組曾針對相關交易簽結，認定股權交易價格在合理範圍內，未查出不法。不過，2016年因蔡正元涉及中影資產爭議，案件再度被檢調偵辦，並衍生後續三中案，曾任國民黨主席的馬英九也被捲入其中。

馬英九2024年到訪北京大學。（影片截圖）

台北地檢署認為，馬英九涉嫌賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，讓國民黨損失72億餘元，2018年7月10日起訴馬等6人。

台北地檢署指出馬張英九、張哲琛、汪海清3人相互推諉，機關用盡，力謀脫罪，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。檢方共起訴5個犯罪事實，包括馬英九、張哲琛與汪海清涉及的華夏股權交易、中視股權交易、出售舊中央黨部大樓及中影股權交易、中廣股權交易案，以及蔡正元、洪菱霙夫妻及洪父洪信行所涉的侵占公款及洗錢案。

一審台北地方法院審理後，2021年10月27日判決馬英九等5人無罪。一審僅認定蔡正元藉機侵占新台幣2億8千餘萬元的中影公司股款，作為清償房貸、競選的費用，將他判刑3年6月，並沒收犯罪所得，蔡正元也成為本案中唯一有罪的被告。

二審高等法院於2025年底宣判，再度判決馬英九等5人無罪。另外高等法院也認定蔡正元有罪，維持有期徒刑3年6月，並沒收犯罪所得新台幣2億3917萬7983元，蔡正元也已於年初入獄服刑。

台灣檢方仍針對馬英九等人無罪部分上訴第三審。最高法院審理後，今日（2026年7月8日）駁回檢方上訴，馬英九等5人獲判無罪確定，三中案就此全案確定。