台灣民眾黨首次組團赴大陸交流　國台辦：歡迎台青年領略壯美河山

台灣民眾黨中評會主委李偉華7月14日率黨內青年團抵達上海，展開四天三夜參訪行程。李偉華表示，這次是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，面對當前兩岸情勢嚴峻及國際局勢變化，「愈是在黑暗、分歧的時刻，愈需要溝通對話」。



李偉華指出，上海是世界上貨櫃吞吐輸送量排名第一的港口，洋山深水港更是上海現代化發展中最具代表性的重大建設，它展現的不只是碼頭的規模或橋梁的長度，而是一座城市、一個港口如何運用先進的科技、無人化的設備、數位管理及高效的調度，支援國際貿易全球供應鏈的運轉。



國台辦15日舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮對於民眾黨訪陸一事回應稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人，理應常來常往、走親走近，「我們熱忱歡迎廣大台灣同胞，特別是青年朋友們多到大陸來走走看看，親身領略壯美河山，感受文明底蘊，體驗發展活力，共赴青春之約，共創美好未來。」

2026年5月20日，中國北京，中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮在記者會上邀請記者提問。（新華社）

朱鳳蓮也介紹，7月14日至17日，台灣民眾黨青年交流團到上海參訪交流，參觀洋山港、12345市民服務熱線運營中心以及四行倉庫抗戰紀念館等，並與上海交通大學的青年師生進行座談交流。國台辦將做好相關活動安排，提供必要便利。

針對今年上半年台灣民眾來大陸交流意願高漲的現象，朱鳳蓮指出，相關數據充分表明，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣地區社會的主流民意，是兩岸同胞的共同心聲。民進黨當局刻意編造的所謂「大陸很危險」的謊言早已不攻自破。

民眾黨主席黃國昌指出，此行就是單純的青年世代對話，主要討論城市治理、ＡＩ科技交流，還有跟學術單位交換意見。他還預告，民眾黨智庫也將在八月出訪美國、九月出訪南韓，討論交通及社會住宅等重要公共政策。

台灣民眾黨中評會主委李偉華7月14日率黨內青年團抵達上海。（國民黨提供）

針對民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，陸委會副主委沈有忠則回應稱，政府均予祝福，但交流過程應注意對等尊嚴，並將台灣主流民意傳達給陸方。他也表示，非常希望有一天能代表陸委會赴陸訪問。