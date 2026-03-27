柯文哲判囚17年｜「藍白合」料傾斜　民眾黨結構困境浮現

柯文哲一審被判17年，勢必上訴走向二審，預示個人官司將進入新一階段，但這宗官司案實際震動的不是柯文哲本人，而是整個台灣在野政治的結構。對柯文哲來說，這已不是形象受傷而已，而是政治生命被法院按下暫停鍵，即使案件還會上訴，法律程序尚未走完，但政治現實往往比司法更早做出裁決：一個一審即被重判、依法已喪失2028年台灣總統參選資格的政治人物，無論再怎麼喊冤，再怎麼高喊政治迫害，也很難回到過去那種可供想像、可供投射的「總統候選人」位置。



問題正是出在這裡，柯文哲不是一般的政治人物，他幾乎就是民眾黨本身。民眾黨從創立開始，就不是靠地方組織壯大，也不是靠完整路線凝聚支持，而是靠柯文哲個人聲量、風格、情緒動員與「不藍不綠」的政治符號所撐起來。換句話說，民眾黨一直是典型的「一人政黨」，只要柯文哲強，政黨就有空間，一旦柯文哲弱，政黨就立刻露出家底單薄、組織鬆散、路線模糊的原形。

柯文哲面帶微笑步入法庭。（中時新聞網）

所以，這次真正棘手的，不只在於柯文哲接下來的二審長路漫漫，更在於民眾黨接下來該怎麼活、能怎麼活？毫無意外，黨內大將、前民眾黨黨主席黃國昌當然可以立刻把基調定為政治追殺，也可以動員支持者上街，把司法攻防轉化成政治對抗，把白營支持者進一步凝聚成「受害者共同體」。這樣的做法短期內一定有用，可以穩住核心支持者，也避免黨內士氣瞬間潰散。一如台灣政治學者曲兆祥所評價，小草（民眾黨支持者的自稱）可能因此更同仇敵愾，甚至更傾向在地方選舉支持藍白合作，這個判斷並非全然沒有道理。

然而，這其實只說對了一半，對核心支持者來說，那些政治迫害的敘事或許有效，但對中間選民而言，效果卻很有限。第三勢力之所以曾有市場，不是因為它比藍綠更會吵，而是因為它曾讓一部分人相信，台灣政治可以不必永遠困在藍綠互鬥的疲勞循環裡。如今民眾黨的應對方式，卻是更快、更深地被拉回這個循環，即一邊控訴執政黨追殺，一邊加碼街頭動員，一邊綁定國民黨的在野合作。試問這樣的民眾黨，還有多少「第三勢力」的辨識度？說穿了，當民眾黨越激烈，就越可能只是在加快自己的「藍化」，而不是證明自己的獨立性。

這也就是接下來「藍白合」最大的問題所在，現在不是藍白會不會合，而是白還能拿什麼去合？過去柯文哲至少還握有一張牌，他本人就是總統級候選人，有聲量、有選票、有談判資格。但如今這張牌被打到半殘，民眾黨的談判位置自然只能往下掉。當然，國民黨也未必需要急著吞掉民眾黨，但國民黨一定也看得很清楚，只要白營越虛弱，藍營就越佔據主導地位，哪怕白營只要陷入一點焦慮，藍營越能抬高如何合的條件。所以說，藍白未來若繼續走向合作，形式上也許還堪叫「藍白合」，但實質上更像是白營被藍營吸納、借殼，或者收編。

2024年1月12日，柯文哲晚上7點在台總統府前凱達格蘭大道舉辦選前之夜造勢活動。（柯文哲競辦供圖）

凡此種種的演繹，都迫使民眾黨面臨兩難的尷尬局面，不與國民黨合作，地方與中央選舉都可能邊緣化，又一旦合作過深，該如何保留自己之所以存在的力據？質言之，這已不是單純的策略拿捏，而是政黨發展的結構困境。有道是，第三勢力要長久存在，本來就不能只靠對藍綠都不滿的情緒，更不能只靠創黨領袖個人的表演型魅力，終究要有自己的地方扎根、政治論述與制度化能力，偏偏這幾項，正是民眾黨最薄弱的地方。柯文哲一旦失去總統選舉這個最高舞台，民眾黨的問題就不再能靠「下一場選戰再拚一次」去遮掩，而是赤裸裸地攤開在所有人面前。

從這個角度看，柯文哲的一審宣判，意義其實不只是某個政治人物中箭落馬，而是台灣第三勢力再次被提醒——靠個人魅力撐起來的政黨，終究很難抵抗制度、司法與現實政治的連環擠壓。當然，民眾黨未必會立刻泡沫化，但要向上的天花板，恐怕已比從前低了許多，更悲觀一點來說，就算民眾黨可以繼續活下去，也未必能活得像自己曾經想像的那個樣子。

至於2028年台灣大選，局勢也或因此案提早明朗。柯文哲失去參賽資格，民眾黨失去最大籌碼，國民黨則重新掌握在野主場，成為可預期的發展方向。接下來幾年，台灣政壇看似還有藍白合作這條線，實際上更可能演變成國民黨主導下的在野重組。民眾黨若沒有能力證明自己不只是柯文哲的延伸，也不只是國民黨的側翼，那麼在2028年大選扮演的，恐怕就不是「第三極」，而只會是大選配角。