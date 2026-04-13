李貞秀遭民眾黨開除黨籍　台灣首位陸配立委上任未滿3個月落幕

本年2月，陸配（大陸籍配偶）李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，再於台灣立法院舉行宣誓就職典禮，成為台灣首個陸配立委。



不過民眾黨中評會13日（周一）決議開除李貞秀黨籍，即日生效，意味著李貞秀上任立委未滿3個月就喪失立委身分。李貞秀回應稱，基於顧全大局，她接受民眾黨中評會除名處分，不會提出任何法律訴訟。



民眾黨陸配立委李貞秀。（李貞秀FB）

綜合台媒《聯合新聞網》、中央社等報道，李貞秀近期在個人頻道開設直播，聲稱新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬元新台幣。民眾黨中央委員會認定此舉嚴重破壞該黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。

針對李貞秀所涉違紀案件，民眾黨中評會13日發布聲明，決定給予李貞秀開除黨籍處分，即日起生效。民眾黨中評會認為，李貞秀不僅持續違紀重創民眾黨形象，更愧對民眾黨支持者的託付，損害政黨清廉品牌與社會信賴。

民眾黨主席黃國昌13日上午接受專訪時表示，不分區立委要能回應支持者期待與要求，實踐對選民承諾，不是幫個人爭取權益。黃國昌被問及李貞秀是否達到這個標準，他說「沒有」。

民眾黨中評委陳宥丞會後表示，李貞秀曾將辭任不分區立委當作一個交易條件，「要求必須有特定金額給她個人做補償」。

李貞秀：不能接受不實指控

李貞秀同日晚上表示，基於顧全大局，她接受民眾黨中評會除名處分，不會提出任何法律訴訟；她又指「自願以辭職交換利益」的說法完全背離事實，她可以接受處分，但不能接受不實指控，她的立場始終如一，「不拿一分錢、不求任何職位」。

李貞秀曾表示，自己2025年12月特地飛到香港，然後轉搭高鐵前往湖南衡陽，在當地要求放棄大陸籍，但遭當地拒絕受理。。（中時新聞網）

因無法放棄陸籍惹議

公開資料顯示，李貞秀1973年出生於湖南省，1993年因婚姻赴台灣定居。李貞秀上任立委前因為其擁有大陸籍而深陷輿論風波。李貞秀曾表示，自己2025年12月特地飛到香港，然後轉搭高鐵前往湖南衡陽，在當地要求放棄大陸籍，但遭當地拒絕受理。