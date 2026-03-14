2026台灣選舉｜國民黨民眾黨宣布合作　發表居住正義等共同政見

隨著台灣2026年底地方大選逼近，國民黨和民眾黨開始推進合作進程。國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌3月14日召開共同政見記者會，針對「社會福利」、「居住正義」、「環境永續」及「AI產業治理」等四大領域發布共同政見，並以新北市、新竹市、宜蘭縣與嘉義市等4個縣市作為合作試行的起點。



黃國昌，在野黨在國會推動多項改革，從立法層次合作邁向聯合治理，不僅是選舉合作，更不涉及權位交換，國民黨主席鄭麗文則強調，台灣必須步入民主成熟、深度對話及溝通協調的新時代。



不過，對於下一階段藍白簽署政黨合作協議、藍白共推候選人標準等，鄭麗文、黃國昌都並未具體表明時程。黃國昌僅表示，他與鄭麗文已達成，兩黨將各推3名代表，進行政黨合作協議具體內容與文字擬定的共識。



國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌3月14日召開共同政見記者會。（鄭麗文臉書）

黃國昌表示，未來在政黨合作協議中，會有今天提出的共同政策願景，至於選舉過程中可能合作的形式，也都能找到重要的基本原則。這周，他與鄭麗文已初步交換意見，達成兩黨各推派3名代表進行政黨合作協議具體內容與文字擬定的共識。

鄭麗文提到，關於藍白合作，希望能遵循兩黨內部民主決策的機制，讓藍白合作開大門走大路，經得起所有考驗。兩黨中央各推3名代表組成協調小組後，也要因地制宜，有些縣市藍白都有提名參選人，因此，也一定會納入2位候選人的聲音，希望能充分表達、充分尊重。

鄭麗文表示，面對今年底的地方選舉，國民黨與民眾黨將展開合作提名的相關作業。她強調，藍白合作不僅止於選舉提名，也涵蓋政策理念與台灣未來發展願景。

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌3月14日召開共同政見記者會。（鄭麗文臉書）

鄭麗文強調，兩黨希望讓台灣民主回到正軌，邁向下一個重要里程碑，以理性、務實與尊重專業為原則，回歸民生與民本價值，並以人民利益為核心。她指出，國民黨與民眾黨將持續深化合作，朝2028年完成政黨輪替的目標邁進，這也是兩黨合作最重要的初心與基礎。

黃國昌表示，當前台灣內外局勢嚴峻，在擘劃未來願景時，應透過政黨合作刺激執政黨，為台灣帶來更好的發展方向。他強調，台灣需要的是能夠團結人民的政府，而不是分裂社會、製造問題的政府，藍白合作也將示範如何帶給民眾更好的生活。