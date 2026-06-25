車迷拆零件海運｢張雪機車｣入台　轟動亮相新北　獲張雪邀參觀工廠

內地電單車品牌「張雪機車」在國際賽場屢創佳績，在世界超級電單車錦標賽（WSBK）上收穫6座冠軍獎盃。



近日，首台張雪820RR冠軍版電單車經台灣車友拆散零件、分批海運抵台後重新組裝，在新北街頭亮相，引來大批車迷圍觀，連執勤警員也認出這是「世界冠軍車」，主動掏手機合影。創辦人張雪在連線台灣首位820RR車主時，對方大讚「你們的工業技術真先進」，張雪隨即糾正：「是我們。」短短兩個字，在內地網絡迅速刷屏，獲讚「思路清晰」、「反應神速」。



據台媒報道，近期有台灣車迷在廣州購入一輛「張雪機車」820RR冠軍版後，將車輛拆解為零部件，分批海運抵台再自行組裝，前後耗時約一個半月，最終完成島內第一台820RR的拼裝。

由於台灣現行貿易政策禁止內地產電單車以整車形式進口，這台車無法在島內登記上牌及上路駕駛。然而，這輛顏色鮮艷的冠軍版820RR近日在新北街頭亮相時，仍然瞬間吸引大批車迷圍觀，不少人驚呼「太帥了」。甚至在17日晚間聚集人潮時，引來警察上前詢問，警員也認出這台是剛剛在世界賽場奪冠的「冠軍車」，當場掏出手機合影自拍，還主動與車主握手並說「很帥呢。」

台灣車迷透露，團隊計劃在今年7月將這台車帶上賽道進行首次動態測試，亦已確定參加今年的重慶國際電單車展。

更令島內車迷興奮的是，張雪近日在個人線上售後直播中，專門連線了這位台灣首位820RR車主。連線中，車主讚嘆「你們的工業技術真先進」，張雪隨即回應：「糾正一下，是我們。」這句話迅速在內地社交平台刷屏。

連線中，台灣車主還興奮希望能取得張雪簽名的機車殼，張雪直接豪爽回應：「我直接送你們一個殼吧。」他還承諾執行與內地車主完全一致的質保政策，並主動邀約車主赴內地生產工廠參觀體驗，親自帶他們去試車。

另據北京日報報道，張雪日前在北京出席中國電單車產業高質量發展圓桌會議後，被問及是否進軍台灣市場時曾表示「有在對接」，但需要更多時間，產品線更豐富以後會更容易一些。

「張雪機車」在世界超級電單車錦標賽（WSBK）一戰成名，據《香港01》早前報道，在剛結束的2026年WSBK艾米利亞-羅馬涅站WorldSSP組別賽事中，張雪機車廠隊的法國車手瓦倫丁·德比斯（Valentin Debise）憑藉最後半圈驚天逆轉奪冠，為車隊斬獲本賽季第六座分站冠軍。

台灣島內網絡論壇對「張雪機車」好評如潮，不少網民感慨「沒想到內地的造車工藝強到這種地步」，有人形容這是「華人之光」，認為「張雪機車」在國際賽場爭氣，「大長兩岸中國人的志氣」。網紅「館長」日前參訪張雪機車工廠時亦不斷豎起大拇指，讚工廠製造實力達「世界級水平」，直呼「中國機車No.1！」

不過據業內人士表示，根據台灣當局現行政策，內地品牌的電動汽車及電單車無論排量、動力等級，均被禁止整車輸入。有內地汽車品牌曾籌備進入台灣市場，最終因政治因素卡住，令代理商卻步。張雪機車今次在島內引發的熱潮，能否打破政策壁壘，仍有待觀察。