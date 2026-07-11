張雪機車最遲明年進軍台灣開店　張雪：開幕時一定要親自到場

日前張雪機車創辦人張雪接受台媒採訪，他表示想在台灣開設張雪機車門店，且計劃已在推進中，最晚不會超過明年，「開幕時我一定要親自到場」。張雪還提到，未來希望能到台灣環島騎行與當地車迷交流，並拜訪陪伴張雪機車一起成長的台灣企業正新輪胎，期間他還分享了過往張雪機車與正新携手研發運動型重機輪胎的故事。



2025年，張雪在一場活動中演講。（新華社）

計劃來台開店 待豐富車型滿足台灣車友需求

張雪接受台媒《聯合網》採訪時透露，赴台開店的計劃已經在推進中，雖然目前代理商還沒有簽協議，但最晚不會超過明年。他強調，想要讓門店真正站穩腳跟，車型的豐富度是關鍵。店裏不能只有單一品類，得有復古車、跑車，也有踏板車，讓不同喜好的車友都能找到自己的選擇，這樣門店的經營才能更穩。

張雪機車衝線》（極目新聞）

另據中新社報道，張雪機車目前在售的成熟車型僅有四款，品類相對單薄，若貿然開店容易造成門店虧損，目前正加速研發十多款全新車型，張雪稱「待產品線豐富完善後落地台灣，相信更能滿足不同台灣車友的騎行需求。」

除了開店，張雪還表示，未來希望能到台灣進行環島騎行，與當地的車迷面對面交流，並親自拜訪陪伴張雪機車一路成長的台灣正新輪胎總部。

「不是你們，是我們」 張雪稱兩岸車友是一家人

由於台灣禁止大陸整車進入，曾有車迷甚至在廣州購買了一輛「張雪機車」後，將零件分拆，打包回台灣再組裝。聊到此事時，張雪笑言，他得知後的第一反應是「這個車主真的太神了！」

他說，這位台灣首位「820RR」車主是透過官方小程序購車，由於品牌官方並不提供拆車服務及無法將整車發往其他地區，該車主只能自行聘請懂技術的廠商拆解。

事後，張雪與這位台灣車主連綫。當車主讚嘆「你們的工業技術真先進」時，張雪隨機脫口而出說：「不是你們，是我們。」這句回應迅速在兩岸網絡上瘋傳，以及獲國台辦點讚兩岸一家親。

台灣首台「張雪機車」亮相新北街頭。

張雪機車亮相台灣新北街頭，轟動引圍觀。

張雪坦言自己當時只是有感而發，沒想到回應如此熱烈。他表示，兩岸車友本來就是一家人，根本不需要分彼此。所有熱愛機車的人，骨子裏的性格都是相通的，直爽、熱忱。因為共同的愛好聚在一起，自然而然就能產生最純粹的連結。

張雪還承諾，未來台灣的車主將與內地車主享有完全同等的售後保障服務，官方還會配套贈送貼膜、車殼等周邊福利，也會隨時邀請台灣車友到內地工廠參觀。

張雪機車曾攜手台企研發 打造頂級輪胎

在產品研發與供應鏈打造上，張雪也分享了張雪機車與台灣企業正新輪胎聯合成長的故事，並誇張正新輪胎是特別讓他佩服的企業，認為正新在研發和設備上非常捨得投入。

張雪表示，品牌篩選供貨商從不只看單一角度，而是綜合對比質量、服務、研發能力及價格。他回憶，當年品牌在開發三百廿ＣＣ車型時，曾向正新提出了一個需求：「優先保證抓地力、輕量化和操控性，輪胎使用壽命哪怕降到最低6000公里、平均8000公里都可以接受。」

張雪（中）和參加世界超級摩托車錦標賽的車手合影。（新華社）

雙方歷經無數次反覆溝通、測試與優化，最終打造出一款實際壽命超過8000公里的輪胎。這款輪胎推出後，其抓地力口碑迅速在內地甚至全球傳開，甚至帶動了整個行業在玩樂車型上改用完全性能取向輪胎。

在採訪中，張雪也談到了台灣的摩托車行業，他坦言，在二、三十年前，內地看台灣同業，感覺就如同看待本田和雅馬哈的感覺，「以前大陸生產的摩托車確實太弱了、太廉價了，然後這十幾年快速的成長，台灣就有點原地踏步了。」