世界盃｜阿根廷贏球太開心店內點燃煙霧棒　台北餐廳老闆觸法被罰

2026年世界盃足球賽阿根廷對決英格蘭四強賽吸引許多球迷16日凌晨熬夜觀看，台北市圓山花卉博覽會園區內一間知名阿根廷碳烤餐廳湧入大量球迷熬夜觀賽，當阿根廷逆轉勝時，全場歡聲雷動，阿根廷球迷、該間餐廳老闆突然在擁擠的店內施放煙霧棒，引發巨大煙霧。



該影片上傳網絡後，台灣警方獲報後介入調查，依法將涉案男子移送法辦。台北花博園區官方更在之後宣布，由於因該餐廳於慶祝阿根廷隊獲勝時使用違法煙霧效果，花博園區已被相關單位通知全區禁止播放台灣時間7月20日的決賽賽事。



該餐廳發布聲明致歉稱是想營造觀賽氣氛。（threads）

台媒報道，台灣警方表示，17日早晨接獲民眾在網絡貼文通報，發現大批球迷當時在該間餐廳內觀賽，人群中突竄出大量白煙與藍色煙霧，現場瞬間變得霧濛濛一片，目擊民眾指稱，有名男子情緒亢奮，手持噴著彩色煙霧的棍棒大力揮舞，現場雖然情緒高漲，但也有人因濃煙刺鼻、視線受阻，擔心引發火災。

警方立即派員到場處理，經查燃放信號彈的男子正是該家餐廳的譚姓負責人（55歲），譚男向警方表示，他小時候移民阿根廷，對足球有高度熱情，因贏球太開心，才會拿出先前在網路購買的信號彈燃放，不知違法，事後因此被行政機關開罰新台幣5萬元。

警方指出，現場聚集大量觀看轉播的民眾，在密閉的公共場所使用該類信號彈，恐有造成他人身體危害之虞，警方訊後將譚男依違反《社會秩序維護法》移送台北地院台北簡易庭裁處。