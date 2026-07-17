世界盃｜信和商場深夜播逾百賽事　食肆加推宵夜外賣　稱旺丁旺財

今屆世界盃多場焦點賽事均於本港時間深夜進行，多個商場特設深夜及24小時「睇波專區」。信和集團資產管理董事蔡碧林今日（17日）接受電台訪問時指，集團旗下三大商場今次「做足準備」，獨家播足全屆104場賽事，場內食肆配合加推宵夜外賣和點心優惠，整體人流及消費表現超出預期，部份熱門賽事吸引逾千人湧入商場二次慶祝，認為運動經濟效應成功令商場「旺丁兼旺財」。



世界盃期間，本港多人聚集在商場觀賽。（資料圖片/李家傑攝）

蔡碧林在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，今屆世界盃隨著多位頂級球星接連交出亮麗成績表，本港球迷的睇波氣氛「越嚟越熾熱」。她舉例指，即使挪威最終出局，但球星夏蘭特單場轟入多球的表現，加上阿根廷對英格蘭等「世紀之戰」，均成功吸引大批市民深夜到商場大銀幕前齊齊歡呼。

蔡碧林笑言，有別於獨自留在家中睇波容易「瞌眼瞓」，商場的群體氛圍極佳，甚至見到有市民在放工後身穿西裝，甚至帶同寵物前來觀戰，「我相信如果係幾百人一齊睇嘅話，嗰個氣氛就唔會令到你瞌眼瞓嘅」。

快餐店、酒樓配合營業24小時 推深夜外賣及點心優惠

至於深夜賽事會否「旺丁唔旺財」，蔡碧林指集團今次採取主動出擊策略，成功游說商戶配合，有快餐店及酒樓特意延長營業時間至24小時，並推出深夜外賣及點心優惠。她又說，雖然商戶需要支付員工加班費，但商場播足全場的決心，加上現場高企的人流，成功令部份餐飲商戶在球賽期間接獲數百張訂單，開拓宵夜商機。

信和集團資產管理董事蔡碧林。（資料圖片/李煥好攝）

除了餐飲業受惠，世界盃亦直接帶動商場內的體育用品消費。蔡碧林稱，決賽兩大熱門球隊的球衣銷量尤為理想，推動運動用品舖錄得約一成的營業額增長。商場亦適時推出「買波衫送優惠券」的活動，刺激市民在商場內進行「二次消費」。

蔡碧林又說，「運動經濟」將是未來重點，近年香港運動員何詩蓓、張家朗等屢創佳績，商場早前直播奧運已凝聚大批市民，未來將繼續加強運動與消費的連結。她透露，集團正密切留意即將舉行的世界劍擊錦標賽，並會朝著推廣健康運動的方向走，「我哋覺得可以消費到嘅嘢啦，同埋而家好多人玩Hyrox嘅，好鍾意食啲補品啊，Supplement（補充品）啊，食雞胸肉啊咁樣，所以我就係睇準呢個運動經濟應該係有個商機」。